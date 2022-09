„Doskonale wypełnia zadania nadawcy publicznego”. Nagroda Inspekcji Transportu Drogowego dla TVP Info [WIDEO]

Kanał TVP Info otrzymał nagrodę Inspekcji Transportu Drogowego „za wspieranie i propagowanie działań ITD na rzecz bezpieczeństwa w ruchu i transporcie drogowym”. – Telewizja Polska doskonale wypełnia zadania nadawcy publicznego – ocenił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

– Dziękuję za to, że rozmawiamy dużo o bezpieczeństwie, nie tylko przy okazji tragicznych wypadków, kiedy wszystkie media o tym mówią. Na państwa można zawsze liczyć, aby edukować i aby do tych tragicznych wypadków nie do chodziło – powiedział Alvin Gajadhur wręczając nagrodę dyrektorowi Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosławowi Olechowskiemu i dyrektorowi kanału TVP Info Łukaszowi Bednarzowi.





Jak przypomniał Główny Inspektor Transportu Drogowego, od 4 czerwca na antenie TVP Info w każdą sobotę o godzinie 7.50 emitowany jest nowy program „Bezpieczna jazda”.





Dyrektor TAI, Jarosław Olechowski, który w imieniu TVP podziękował za wyróżnienie, przypomniał, że ta współpraca trwa już kilkanaście lat.





– Jeszcze jako szeregowy reporter miałem okazję współpracować z panem inspektorem. Bardzo dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom z Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, którzy na co dzień przygotowują relacje reporterskie dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Życzę wszystkim państwu wiele sukcesów, bo one budują nasze wspólne bezpieczeństwo – powiedział Olechowski.