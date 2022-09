Premier Danii: Baltic Pipe krokiem do uniezależnienia się od rosyjskiego gazu

– Otwarcie nowego korytarza gazowego w Europie jest ważnym krokiem w kierunku uniezależnienia się od gazu rosyjskiego – powiedziała premier Danii Mette Frederiksen. – Putin wykorzystuje energię jako broń, by zdestabilizować Europę; nie możemy mu na to pozwolić – zaznaczyła.

– Dziś możemy obchodzić otwarcie nowego korytarza gazowego w Europie. Jest to krok bardzo ważny w kierunku uniezależnienia się od gazu rosyjskiego – zaznaczyła premier Danii Mette Frederiksen na konferencji prasowej połączonej z symbolicznym uruchomieniem przesyłu w gazociągu Baltic Pipe przy tłoczni gazu w Goleniowie. Przesył gazu w kierunku Polski ma ruszyć 1 października.

Zwróciła uwagę, że „kiedyś była to wielka wizja, dziś jest to rzeczywistość”.





– Putin myślał, że nas podzieli – mylił się jednak. Nie może zwyciężyć w tej wojnie. Będziemy nadal wspierać Ukrainę i wspólnie będziemy w stanie Putina pokonać – zapewniła.





Prezydent Andrzej Duda o otwartym gazociągu Baltic Pipe

Jak wskazała Mette Frederiksen, „od samego początku ideą Gazociągu Bałtyckiego było uniezależnienie Polski od rosyjskiego gazu oraz zapewnienie bezpieczeństwa i niezależności dla całej Europy poprzez współpracę”.

– Udaje nam się zrealizować tę wizję – podkreśliła duńska premier.

Szefowa duńskiego rządu zwróciła uwagę, że Putin doprowadził do kryzysu energetycznego w Europie.





– W przygotowaniach do trudnej zimy niezwykle ważna jest jedność europejska i współpraca – wskazała. Podziękowała Polsce „za przywództwo od momentu inwazji rosyjskiej”.





Premier Mateusz Morawiecki na otwarciu gazociągu Baltic Pipe





– Widzimy dzisiaj wyraźnie, że Putin wykorzystuje energię jako broń, by zdestabilizować Europę, by nas podzielić; nie możemy mu na to pozwolić – podkreśliła Mette Frederiksen.





Wskazała na konieczność wspierania Ukrainy w walce z Putinem poprzez „nakładanie sankcji na Rosję i wyzwalanie się od uzależnienia od surowców energetycznych z Rosji”.

Zwróciła uwagę, że w Polsce już wiele lat temu podjęto kroki, by uniezależnić się od energii rosyjskiej. Wyraziła zadowolenie, że Polska, Norwegia i Dania działały w tym kierunku solidarnie.





– Musimy zrobić wszystko co możliwe, by Rosja nie mogła wykorzystywać energii jako instrumentu władzy – podkreśliła. W tym kontekście wskazała na konieczność przyspieszenia zielonej transformacji.

Przypomniała, że Polska i Dania działają w zakresie m.in. elektrowni wiatrowych. – To poprawi nasze bezpieczeństwo energetyczne, zapewni zielone miejsca pracy wielu osobom, pozwoli nam walczyć ze zmianami klimatycznymi – stwierdziła Mette Frederiksen. Oceniła, że „musimy jednak współpracować w znacznie szerszym zakresie”.

Uruchamiane 1 października Baltic Pipe składa się z pięciu elementów – połączenia systemu norweskiego na Morzu Północnym z systemem duńskim, rozbudowanej trasy przesyłu gazu przez Danię, tłoczni gazu na duńskiej wyspie Zelandia, podmorskiego gazociągu z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym oraz z dodatkowych elementów polskiego systemu przesyłowego.