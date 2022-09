Polityk Lewicy Jakub B. poszukiwany. Kobieta oskarża go o napaść seksualną

Kraków. Wciąż trwają poszukiwania zaginionego polityka Lewicy, który w czwartek opuścił hotel Hilton, gdzie odbywał firmowe szkolenie. Od tamtej pory ślad po Jakubie B. zaginął. Z ustaleń portalu tvp.info wynika, że sprawa może mieć kryminalny charakter. Jedna z kobiet twierdzi, że Jakub B. krótko przed zaginięciem wykorzystał ją seksualnie. Kobieta złożyła już zawiadomienie w tej sprawie, a policjanci zabezpieczyli nagrania z hotelowego monitoringu.

O Jakubie B. głośno zrobiło się kilka dni temu. Niemal wszystkie media opisały sprawę jego tajemniczego zaginięcia. Komunikat w sprawie jego poszukiwań opublikowała małopolska policja.

Mężczyzna 22 września między godziną 11–13 wyszedł z hotelu Hilton przy ul. Dąbskiej 5 w Krakowie i udał się w nieznanym kierunku. „Do chwili obecnej zaginiony mężczyzna nie powrócił, nie nawiązał też kontaktu z rodziną” – poinformowała policja.

Zgodnie z ogłoszeniem o zaginięciu Jakub B. ubrany był w czarną bluzę z kapturem i dżinsowe spodnie. Mógł przemieszczać się grafitowym Renaultem Megane combi o numerach tablic KNS0453N. Mężczyzna ma 30 lat, 180 cm wzrostu, brązowe oczy, ciemnobrązowe włosy, ma brodę.

Osoby, które widziały Jakuba B. lub mają o nim informacje, proszone są o kontakt pod numerami telefonu: 112, 47 83 52 910, 47 83 53 070 lub 505 770 122.

Polityk przebywał w Krakowie na szkoleniu firmy PwC, w której pracuje. Po przerwie i lunchu nie wrócił już na zajęcia. Swoje rzeczy pozostawił na stoliku w sali.

Portal tvp.info ustalił, że sprawa zaginięcia Jakuba B. może mieć związek z tym, co działo się w nocy ze środy na czwartek. To właśnie wtedy w krakowskim Hiltonie odbywała się impreza firmowa PwC.

Do policjantów zgłosiła się kobieta, która twierdzi, że została przez Jakuba B. zgwałcona. Złożyła ona zawiadomienie w tej sprawie w prokuraturze. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prokurator Janusz Hnatko nie chciał komentować tych informacji.

Ustaliliśmy, że krakowscy policjanci zabezpieczyli hotelowy monitoring. Według naszych informatorów widać na nim moment napaści seksualnej na kobietę i zaciągnięcia jej do pokoju.

– Ślady zacierał znajomy, który zabrał prześcieradło z pokoju kobiety. To nie pierwsza historia tego typu z Jakubem B. w roli głównej. Poprzednie też miały być wyciszane – mówi osoba znająca kulisy sprawy. Informacje te, choć nieoficjalnie, potwierdza również policja.

Portal tvp.info zwrócił się o komentarz do firmy PwC, która organizowała szkolenie i w której pracuje Jakub B., oraz do przedstawicieli hotelu Hilton.

„W czwartek, 22 września, zaginął nasz kolega, Jakub B[]. Wielokrotnie próbowaliśmy się z nim skontaktować, niestety bezskutecznie. Rodzina, policja i my robimy co w naszej mocy, żeby odnaleźć Kubę. Zapewniamy rodzinie oraz służbom wszelkie niezbędne wsparcie i będziemy nadal robić co w naszej mocy, żeby pomóc go odnaleźć” – w ten sposób odpowiedzieli na nasze pytania przedstawiciele PwC Polska.

Do tej pory nie otrzymaliśmy komentarza od hotelu Hilton. Jeden z członków rodziny, do którego się zwróciliśmy, nie odpowiedział.