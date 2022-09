„Faszyści won z Polski”. Dwóch manifestantów pod włoską ambasadą [WIDEO]

Dwóch mężczyzn postanowiło spędzić wtorkowy poranek pod włoską ambasadą i zaprotestować przeciwko wynikowi wyborów we Włoszech. Mężczyźni przynieśli kartony z napisami m.in. „faszyści won z Polski”, a także portret Benito Mussoliniego. – To idol pani Giorgii Meloni – powiedział jeden z aktywistów.

Nagranie z „manifestacji” pojawiło się w mediach społecznościowych. Widzimy na nim dwóch mężczyzn, którzy przed wejściem do ambasady Włoch próbowali przyczepić kartony z napisami po polsku i włosku „precz z faszyzmem” i „faszyści won z Polski”.





Do mężczyzn wyszedł pracownik ambasady, informując, że nie mogą wieszać żadnych transparentów na drzwiach czy elewacji budynku.





W kolejnym ujęciu do kamery wypowiada się jeden z manifestantów.





– Mamy ze sobą portret Benito Mussoliniego. Symbol faszyzmu. To idol pani Georgii Meloni, idol polityczny. Więc Bracia Włosi, chcemy wam pokazać, co prawdziwi Polacy myślą o Benito Mussolinim i o faszystach. Będziemy z nimi walczyć do końca i cały czas. Tak nam dopomóż Bóg – powiedział mężczyzna. Nagranie kończy się, gdy próbuje on podpalić wizerunek włoskiego dyktatora.





Wybory we Włoszech





W weekend we Włoszech odbyły się wybory parlamentarne. Włoska centroprawica otrzyma w ich rezultacie 235 miejsc w 400-osobowej Izbie Deputowanych i 112 w 200-osobowym Senacie – poinformowało w poniedziałek MSW po przeliczeniu wszystkich głosów.





Dane te oznaczają, że centroprawica ze zwycięską partią Bracia Włosi Giorgii Meloni na czele będzie mogła bez problemów powołać rząd. W skład tej koalicji wejdą też Liga i Forza Italia oraz mniejsze ugrupowania.





Wybór Włochów spotkał się z lawinowymi atakami. Dlaczego brukselscy polityce i opozycja w Polsce nie dążą sympatią Meloni, która najpewniej stanie na czele włoskiego rządu? O tym piszemy TUTAJ.