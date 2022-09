Liczba lotów wróci do normy, a CPK ma jeszcze sens? Jest odpowiedź IATA

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) szacuje, że liczba lotów wróci do poziomu sprzed epidemii COVID-19 w 2024 r. Tymczasem uruchomienie Portu Solidarność planowane jest na 2028 r. Dzięki międzynarodowemu hubowi przesiadkowemu liczba pasażerów wzrośnie z 20 mln (Lotnisko Chopina – 2024 r.) do 29 mln (CPK – 2029 r.). Plan Generalny i horyzont prognoz IATA sięgające do 2060 r. zakładają, że w ciągu 12 miesięcy 2060 r. z Portu Solidarność skorzysta już niemal 65 mln podróżnych.

We wtorek 27 września spółka CPK rozpoczęła 30-dniowe konsultacje planu generalnego. Jest to jeden z kluczowych dokumentów koniecznych do założenia lotniska i realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Określa plan rozwoju inwestycji w perspektywie do końca 2060 r.





– Aby Port Solidarność mógł się rozwijać bez przeszkód przez kolejne dekady, już dziś musimy zaplanować jego rozwój. W ten sposób nawet gwałtowny wzrost liczby pasażerów nie przełoży się na spadek jakości obsługi na naszym lotnisku. To będzie wyraźna przewaga Portu Solidarność względem lotnisk UE wybudowanych w XX wieku – mówi Mikołaj Wild, prezes CPK.









Spółka informuje, że plan generalny dotyczy 13 gmin na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego, na które lotnisko będzie wywierać bezpośredni wpływ.





Każda z gmin od 28 września może wyrazić swoje stanowisko i zgłosić uwagi do map.





„Po konsultacjach z gminami plan generalny zostanie zaopiniowany przez Prezesa ULC i uzgodniony z ministrem obrony narodowej i ministrem właściwym ds. rozwoju, a następnie zatwierdzony przez ministra właściwego ds. transportu” – podkreśla CPK













Trzy drogi startowe i infrastruktura wojskowa





W planie generalnym przyjęto dwie fazy rozwoju Portu Solidarność. Pierwsza składa się z dwóch etapów. Etap 1 szacowany na lata 2028-35 dotyczy powierzchni 2150 ha i lotniska z dwiema równoległymi drogami startowymi, infrastrukturą na ok. 330 tys. operacji lotniczych (startów i lądowań) rocznie oraz terminala dostosowanego do przepustowości 40 mln pasażerów rocznie.

Etap drugi przyjęty na lata 2035-44 (gdy wyczerpie się przepustowość dwóch równoległych dróg startowych) dotyczy przepustowości 390 tys. operacji lotniczych rocznie i powierzchni 2700 ha. Przewidziano tu dodatkowo infrastrukturę wojskową – jej zagospodarowanie jest w gestii MON, we współpracy z CPK.









Faza numer dwa obejmuje lata 2045-2060. W tym przypadku mówimy już o powierzchni 3900 ha i porcie z trzema równoległymi drogami startowymi, infrastrukturą na 450 tys. operacji lotniczych rocznie i terminalem dostosowanym do przepustowości 65 mln pasażerów rocznie.





Jak podkreślają przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego, „faza druga stanowi dalekosiężny, długoterminowy plan rozbudowy Portu Solidarność, który został wyznaczony w celu zaplanowania przyszłych obszarów dla rozwoju lotniska. Celem jest zabezpieczenie lotniska przed postępującą zabudową, która w przyszłości mogłaby stanowić ograniczenie dla rozwoju portu lotniczego lub zagrożenie dla bezpieczeństwa operacji”.









Przeniesienie całego ruchu z Chopina





Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli CPK z czerwca tego roku, w najbliższych dniach spółka złoży wniosek o decyzję środowiskową dla Portu Solidarność wraz z węzłem kolejowym, infrastrukturą drogową i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.





Uzyskiwana decyzja środowiskowa dotyczy fazy pierwszej (etapów: 1 i 2) rozwoju Portu Solidarność ujętych w planie generalnym. Spółka zakłada uzyskanie zgód i decyzji administracyjnych, umożliwiających rozpoczęcie pierwszych robót budowlanych do końca 2023 r.









Planowany termin rozpoczęcia operacji lotniczych w Porcie Solidarność to 2028 r. Jego otwarcie jest ściśle powiązane z przyszłością Lotniska Chopina, które będzie do tego czasu pełniło rolę jedynego portu lotniczego w Polsce realizującego funkcje hubowe dla Polskich Linii Lotniczych LOT.





Zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami otwarcie Portu Solidarność jest równoznaczne z koniecznością przeniesienia całego ruchu cywilnego z Lotniska Chopina na nowe lotnisko centralne.

Prognozy IATA pozytywne dla Polski





Planowane etapy rozwoju Portu Solidarność są w pełni dostosowane do prognozowanego ruchu lotniczego ujętego w prognozach IATA (Międzynarodowego Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych), które zostały wykonane w takiej samej perspektywie czasowej, czyli do końca 2060 r.

Prognoza została sporządzona w trzech scenariuszach – niskim, bazowym i wysokim. Na potrzeby planu generalnego wykorzystano scenariusz bazowy. W porównaniu do poprzednich prognoz w metodologii badań został uwzględniony m.in. wpływ pandemii COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze i ograniczenia administracyjne.





„Jak wynika z prognoz, IATA przewiduje dalszy dynamiczny rozwój rynku lotniczego w Polsce i powrót w 2024 r. do liczby pasażerów z dotychczas rekordowego 2019 r., czyli sprzed pandemii” – informuje CPK.









„Z prognoz jasno wynika, że uruchomienie Portu Solidarność pozytywnie wpłynie na rozwój ruchu lotniczego – poprzez zwiększenie oferty rejsów przesiadkowych z i do Polski” – dodano.