„Symbol zdrady i cierpienia”. Znikają sowieckie pomniki

Stojące w Polsce sowieckie pomniki są symbolem zdrady i cierpienia Polaków i już dawno powinny zniknąć z naszej przestrzeni publicznej – ocenił prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki w rozmowie z „Gazetą Pomorską”. Dodał, że w ostatnim półroczu udało się zlikwidować 20 upamiętnień poświęconych żołnierzom Armii Czerwonej.

Nawrocki podkreślił, że dekomunizacja w polskiej przestrzeni publicznej postępuje. Zaznaczył przy tym, że „nie ma żadnych argumentów na utrzymywanie pomników z czerwoną gwiazdą, pomników tzw. wyzwolicieli, w wolnym i suwerennym państwie”.





– Pozostało jeszcze 40 (pomników poświęconych czerwonoarmistom), ale patrząc arytmetycznie na ten proces i biorąc pod uwagę, że od transformacji polskiego ustroju, czyli od 1989 r., minęło ponad 30 lat – te 20 pomników usuniętych w sześć miesięcy to dobry wynik – ocenił historyk.





Szef IPN powiedział, że wojna na Ukrainie „ośmieliła samorządowców do decyzji likwidowania pomników”. Dodał, że pobudziła „szczególnie tych samorządowców, dla których – zawstydzająco, nie wystarczyły do tej pory takie fakty jak 50 tys. polskich ofiar po 1945 r. Nie wystarczyło, że komuniści mordowali Polaków na ulicach Poznania, Gdańska czy w wielu innych miastach naszego kraju, i to przez ponad cztery dekady”.

Stwierdził, że „teraz oporu wobec likwidacji tych pomników już tak nie widać”. Wskazał przy tym, że Instytut nie tylko demontuje sowieckie upamiętnienia, ale w ich miejsce, proponuje postawienie takich, które upamiętniają prawdziwych polskich bohaterów.