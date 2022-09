Nowy pododdział WOT. Ruszyły castingi [WIDEO]

Rozpoczęło się formowanie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej, która będzie stacjonować w Radomiu. Ma promować patriotyzm, obronność i kulturę. Na pierwsze przesłuchanie zgłosiło się ponad 20 kandydatów z całej Polski – informuje TVP3 Warszawa.

To będzie pierwsza i centralna Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej. Prezentacja przed komisją to pierwszy krok do budowy jej składu osobowego.





– Piąta formacja rodzaju sił zbrojnych do tej pory nie miała orkiestry, od teraz już będzie taka instytucja w naszych strukturach funkcjonowała – mówi płk Łukasz Baranowski z Oddziału Współpracy Cywilno-Wojskowej w Dowództwie WOT.





Zespół tworzyć ma co najmniej 66 muzyków żołnierzy. Na pierwszym castingu zaprezentowała się jedna trzecia z nich. Warunkiem przyjęcia jest wykształcenie muzyczne i dobra umiejętność gry na instrumentach.





– Poziom jest naprawdę wyrównany i wysoki. Mogę to stwierdzić po mojej praktyce 30-letniej w orkiestrze wojskowej. Naprawdę jestem mile zaskoczony. Instrumentarium jest różnorodne, są puzony, trąbki, saksofony, tuby, flety, lira, także mamy już naprawdę taki trzon – wskazuje st.chor.szt. Tomasz Chwaliński, kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej WOT.





Pełnoprawni żołnierze WOT





Wstępując do orkiestry, założą mundur i będą pełnoprawnymi żołnierzami WOT. Wśród chętnych znalazł się radomski muzyk Piotr Zarzyka. – Dowiedziałem się, że w Radomiu będzie organizowana taka inicjatywa, stwierdziłem, że jest to bardzo fajna możliwość i może być to również ciekawa przygoda – tłumaczy.





Równocześnie trwa nabór do zespołu mażoretek, który również ma być częścią orkiestry. Dzięki temu występy formacji urozmaicą widowiskowe układy taneczne. – Myślę że tutaj na pewno będziemy taką ozdobą, ale też czymś, co przyciąga uwagę ludzi i jest to na pewno ciekawe doświadczenie – mówi Paulina Solecka, mażoretka z Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia.

Orkiestra ma uświetniać uroczystości państwowe, wojskowe i patriotyczno-religijne. – Jest potrzebna dlatego, że orkiestr wojskowych w Polsce jest tylko 19 i ta kolejna na pewno bardzo wspomoże i odciąży orkiestry, przede wszystkim tę radomską – ocenia mjr Rafał Łyżwa, komendant Garnizonu Radom.





Nabór potrwa do końca roku, a inauguracyjny występ orkiestry reprezentacyjnej WOT ma odbyć się podczas przyszłorocznego Święta Wojska Polskiego.