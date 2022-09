Sobolewski: Nowy włoski rząd na pewno nie poprze projektu kanclerza Scholza

Cieszymy się z wyniku wyborów we Włoszech; mamy nadzieję, że Giorgia Meloni, która przewodniczy zwycięskiej partii Fratelli d'Italia w najbliższych dniach dostanie misję tworzenia nowego włoskiego rządu – powiedział sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Zdaniem polityka po włoskich wyborach i niedawnych wyborach w Szwecji „można postawić krzyżyk” na projekcie, o którym mówił kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Sobolewski był pytany w poniedziałek wieczorem w Telewizji Republika m.in. o to, co oznacza wynik wyborów we Włoszech dla polskiego rządu, jeżeli chodzi o „pewne negocjacje, działania, strategie funkcjonowania w UE”.





– Partia Fratelli d'Italia jest w naszej grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. A pani – mam nadzieję – przyszła premier Włoch Giorgia Meloni jest przewodniczącą naszej Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów. Więc siłą rzeczy współpracujemy blisko i cieszymy się z takiego wyniku. Gratulujemy i mamy nadzieję, że pani Giorgia Meloni w najbliższych dniach dostanie misję tworzenia nowego rządu włoskiego – powiedział sekretarz generalny PiS.





„Najpierw Szwecja, teraz Włochy, a Ursula strzela fochy”





Polityk był dopytywany o słowa szefowej KE Ursuli von der Leyen, która na kilka dni przed wyborami we Włoszech podczas debaty na uniwersytecie Princeton została zapytana o wybory parlamentarne we Włoszech, m.in. w kontekście tego, że – jak zauważono – wśród kandydatów są politycy „bliscy” Władimira Putina. – Zobaczymy wynik głosowania we Włoszech. (...) Były też wybory w Szwecji. Jeśli sprawy pójdą w trudnym kierunku, mamy narzędzia, jak w przypadku Polski i Węgier – powiedziała m.in. szefowa KE, cytowana przez agencję Ansa. Zadeklarowała też: „Moje podejście jest takie, że pracujemy z każdym demokratycznym rządem, gotowym pracować z nami”.

– Mówiąc o przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen to można powiedzieć tak krótko i humorystycznie, że najpierw Szwecja, teraz Włochy, a Ursula strzela fochy. Bo to, co powiedziała na dwa dni przed wyborami (we Włoszech), to jest po prostu gigantyczny błąd – ocenił Sobolewski.





Krzyżyk na projekcie Niemiec





Według niego po takiej wypowiedzi Von der Leyen „powinna zastanowić się, czy nadal powinna pełnić funkcję przewodniczącej Komisji Europejskiej”.





Zdaniem polityka PiS po wyborach we Włoszech i niedawnych wyborach w Szwecji „można postawić krzyżyk” na projekcie, o którym mówił kanclerz Niemiec Olaf Scholz, „że ma być zjednoczona Europa, ale pod przewodnictwem Niemiec”. – Ten projekt upadł i na pewno tego projektu nie poprze nowy rząd szwedzki, a tym bardziej nie poprze go nowy rząd włoski – zaznaczył Sobolewski.