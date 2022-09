Czy Snowden nadal jest obywatelem USA? Rzecznik Departamentu Stanu komentuje

Nie jestem świadomy żadnych zmian, jeśli chodzi o amerykańskie obywatelstwo Edwarda Snowdena – powiedział w poniedziałek rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. Jak dodał, jedyną zmianą, o jakiej wie, jest to, że stając się obywatelem Rosji, może zostać wcielony do wojska.

– Nie jestem świadomy żadnych zmian w jego statusie jako obywatela USA – powiedział Price. Jak dodał „być może jedyną jest to, że w rezultacie jego (rosyjskiego) obywatelstwa może zostać powołany, by walczyć w wojnie przeciwko Ukrainie”.





Price oznajmił że stanowisko USA jest niezmienne i głosi, że Snowden powinien wrócić do kraju i „stawić czoła sprawiedliwości”.





Byłemu pracownikowi amerykańskich służb wywiadowczych postawiono trzy zarzuty związane z przekazywaniem tajnych informacji niepowołanym osobom oraz kradzieży państwowej własności, za co grozi do 30 lat więzienia. Snowden zbiegł do Rosji w 2013 r. po publikacji tajnych dokumentów nt. programu inwigilacji Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA).





Mimo otrzymania przez Snowdena obywatelstwa Rosji, jego prawnik Anatolij Kuczerena zapewnił, że mobilizacja go nie obejmie. – Edward nie służył w armii rosyjskiej, nie ma praktyki i doświadczenia służby wojskowej i nie podlega wezwaniu do armii – powiedział.