Brała udział w ustawce Donalda Tuska, podobno myśli o wielkiej polityce. Kim jest Ewa Wincenciak-Walas?

O Ewie Wincenciak-Walas głośno zrobiło się podczas wizyty Donalda Tuska w Myślenicach. Później okazało się, że przedstawiana przez lidera PO „zwykła obywatelka” to szefowa lokalnych struktur partii. Niedawno działaczka znów znalazła się w centrum uwagi po tajemniczej kolizji drogowej na zakopiance.

Do wypadku doszło w czwartek 8 września ok. godz. 22.30 w Stróży. Według informacji, które pojawiły się w mediach społecznościowych, kierowcą pojazdu był mąż działaczki. Mężczyzna miał zbiec z miejsca zdarzenia.





Według medialnych relacji później miała pojawić się tam Wincenciak-Walas z osobą, która, jak podawano, przedstawiła się jako kierowca i sprawca wypadku. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.





Od zdarzenia minęły ponad dwa tygodnie, jednak to wciąż w sprawie wciąż jest mnóstwo niejasności. – Sprawa jest w toku. Dla jej dobra nie będę podawał szczegółów – informuje w rozmowie z „Dziennikiem Polskim” mł. asp. Dawid Wietrzyk, rzecznik KPP w Myślenicach.





– Nie nakłaniałam nikogo do niczego. Jestem niewinna - przekonuje Ewa Wincenciak-Walas.





Na pytania „DP”, co robiła na miejscu wypadku i po co tam pojechała, nie udzieliła odpowiedzi.

O Wincenciak-Walas media informowały w połowie czerwca, gdy Myślenice odwiedził Donald Tusk. Szef PO spotkał się w wtedy z kobietą, którą określił jako „zwykłą obywatelką”. Później okazało się, że to przewodnicząca PO w powiecie myślenickim, którą sąd ukarał za przyklejenie do ściany urzędu kartek z hasłami: „PiS = drożyzna”, „PiS = inflacja 8 proc.”, „PiS = prąd + 24 proc”.





Szefową struktur w Myślenicach jest od października 2021 roku. Wcześniej udzielała się m.in. jako członkini koła gospodyń wiejskich. Później zaangażowana był w organizację Myślenickiego Dnia Kobiet. Bezskutecznie kandydowała do rady miejskiej w Myślenicach i do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej.





A to ma być dopiero początek jej politycznej kariery.





„Jedna ze znających ją osób mówi nam anonimowo, że Ewa ma duże aspiracje” – czytamy w „Dzienniku Polskim”. „Mam jednak nadzieję, że ani radną, ani burmistrzem, ani tym bardziej posłanką nigdy nie zostanie, bo się zwyczajnie do tego nie nadaje. Owszem lubi się pokazać, to zresztą widać, bo organizowała coraz to nowe strajki i manifestacje, ale przecież bycie politykiem nie na tym polega. Według mnie żaden z niej polityk i i żaden społecznik. Postrzegam ją raczej jako osobę grającą na siebie” – cytuje swojego rozmówcę gazeta.