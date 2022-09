Powstaje Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie

To muzeum wpisuje się w proces umacniania roli morza, Bałtyku w polskiej historii – powiedział w poniedziałek wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas uroczystości zawieszenia wiechy na budowanym Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie.

– Ta przestrzeń, w której jesteśmy, wygląda pięknie. Idea tego muzeum jest piękna i bardzo potrzebna. Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie – dziewiąty oddział Narodowego Muzeum Morskiego powstaje. Ta inwestycja zapowiada się wspaniale, jest realizowana sprawnie. To dla nas wielka duma, że ten koszt tej inwestycji ok. 70 mln zł jest pokryty w 100 procentach z polskiego budżetu. To są świetnie wydane publiczne pieniądze – zaznaczył wicepremier.





Wicepremier mówił, że muzeum wpisuje się w proces umacniania roli Bałtyku w polskiej historii i jego znaczenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego.





Podkreślił, że instytucja, która „będzie za chwilę uruchomiona” ma przede wszystkim cel kulturalny i edukacyjny. Szef MKiDN podziękował architektom, wykonawcom, organizatorom, ludziom dobrej woli dzięki, którym „ta inwestycja jest tak sprawnie realizowana”. – Udało się połączyć know-how miejscowy, muzeum i ludzi morza, z tym co polskie państwo ma obowiązek wykonywać, czyli realizować pożytek publiczny – powiedział prof. Gliński.

Mówił, że to muzeum wpisuje się w politykę muzealną ostatnich lat. –Muzea są przepięknymi współczesnymi instytucjami kulturalnymi, które wielowymiarowo służą kulturze społeczeństw, narodów. Muzeum współczesne to nie tylko eksponat czy artefakt, ale multimedia, działalności edukacyjne, interakcje. Przed pandemią w 2019 r. muzea w Polsce, w których mieliśmy statystykę, zostały odwiedzone przez 40 mln osób, (...) do kin poszło 60 mln ludzi. My doganiamy te najbardziej masowe instytucje kultury, najbardziej atrakcyjne. (...) Ludzie kochają muzea – ocenił prof. Gliński.





Gliński dodał, że obecnie w całej Polsce realizowanych jest 300 inwestycji muzealnych. – To wzmacnia naszą tożsamość, wspólnotowość, które są tak ważne zwłaszcza teraz, w tym niepewnym czasie zagrożonym przez wiele kryzysów – ocenił, nawiązując do wojny, którą Federacja Rosyjska rozpętała na Ukrainie i której skutkiem jest światowy kryzys energetyczny.





Szef MKiDN podczas uroczystości poinformował, że Muzeum Narodowe w Gdańsku, podobnie jak to się stało w przypadku Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, również „będzie przejęte przez polski budżet”. – Nie dlatego, że ktoś chce komuś coś zabierać, ale to jest kwestia współpracy i maksymalizacji środków publicznych na kulturę – przekonywał prof. Gliński.





Ocenił, że to jedna z ważnych decyzji dotyczących kultury podjętych na Pomorzu. Jednocześnie dodał, że na Pomorzu ma miejsce wiele wielowymiarowych działań rządu. I tu wskazał na otwierany jutro Baltic Pipe oraz niedawno otwarty przekop Mierzei Wiślanej. – To pokazuje jak morze jest ważne dla Polski – powiedział wicepremier.