PiS chce bardziej przejrzystych wyborów. Tusk: To brzmi groźnie

Podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Oleśnicy Jarosław Kaczyński zapowiedział, że rządząca koalicja przygotuje ustawę, która wprowadzi zmiany w sposobie liczenia głosów, „tak, żeby był on bardziej transparentny” niż obecny. Do tych słów odniósł się w poniedziałek lider PO Donald Tusk, twierdząc, że „propozycje Kaczyńskiego brzmią groźnie”.

W niedzielę w Oleśnicy Kaczyński mówił o szykowanych zmianach w sposobie liczenia głosów w komisjach wyborczych. – Wprowadzimy różne rygory, żeby nie można było robić różnych nieładnych rzeczy, bo z pewnym sceptycyzmem patrzymy na wyniki niektórych wyborów, w szczególności samorządowych – powiedział lider Zjednoczonej Prawicy.





Szerzej o tym mówił w poniedziałek w Radiu Plus Krzysztof Sobolewski. – Chcemy wprowadzić takie zmiany, aby komisje wyborcze mogły liczyć głosy najbardziej transparentnie, jak się da, czyli aby przewodniczący pokazywał każdy oddany głos całej komisji, cała komisja zapisywała sobie, czyj to głos (na kogo oddany – przyp. red.), czy ważny, czy nieważny – powiedział.





– Tak liczy się głosy w Wielkiej Brytanii, tak liczy się głosy w kilku innych państwach – dodał.





Zdaniem Sobolewskiego takie liczenie głosów „będzie pewnie troszkę dłużej trwało”, jednak będzie bardziej transparentne od dotychczasowego sposobu liczenia, gdzie karty wyborcze są dzielone, następnie liczone przez danych członków komisji, a potem sumowane. Na pytanie, czy to jedyna planowana zmiana, jeśli chodzi o liczenie głosów, sekretarz generalny PiS odpowiedział, że jest to jedna ze zmian, pozostałe mają być „prawdopodobnie kosmetyczne”.





Propozycje PiS nie przypadły do gustu Donaldowi Tuskowi.

Tusk: To budzi niepokój





– To musi budzić niepokój wszystkich tych, którzy wierzą w sens demokracji w Polsce. Te ostatnie dwa dni w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego, jego komunikaty w sprawie wyborów brzmiały naprawdę bardzo po białorusku – stwierdził w poniedziałek lider Platformy Obywatelskiej.





Jego zdaniem „Kaczyński stosuje metodę, z której korzystał Trump w Stanach Zjednoczonych”.





– Wybory są tylko wtedy uczciwe i ważne, kiedy wygrywa PiS. To jest ta metoda. Kiedy PiS przegrywa, jest coś nie w porządku, albo nielegalne. Tak naprawdę jest to moim zdaniem wstęp do bardzo agresywnej, niebezpiecznej i podważającej fundamenty demokracji polityki na najbliższe miesiące – ocenił Tusk.