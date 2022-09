Zlatan Ibrahimovic w nowym filmie o przygodach Asterixa

Słynny szwedzki piłkarz AC Milan Zlatan Ibrahimovic zagrał w kolejnym, piątym już filmie o przygodach Asterixa „The Middle Kingdom”. Premiera odbędzie się 1 lutego. Trailer jest już dostępny do oglądania.

Budżet filmu wyniósł 72 mln dolarów. Reżyserem i odtwórcą głównej roli jest francuski reżyser Guillaume Canet.





Piłkarz wcielił się w rolę niejakiego Caiusa Antivirusa, ulubionego centuriona Juliusza Cezara.

Na polu bitwy, ubrany w rzymską zbroję i czerwony płaszcz, popisuje się m.in. umiejętnościami piłkarskimi.





„Długo szukaliśmy odpowiedniej osoby”

„Długo szukaliśmy do tej roli odpowiedniej osoby, która charakteryzowałaby się wielką osobowością, arogancją i statusem gwiazdy. Zlatan nadawał się idealnie, a poza tym, a to pasuje do tej roli, zna taekwondo, które trenował w młodości w Malmoe” – powiedział Canet cytowany przez dziennik „Aftonbladet”.









Koszulka Michaela Jordana sprzedana na aukcji. Padł rekord Koszulka legendy koszykówki Michaela Jordana została sprzedana na aukcji w Nowym Jorku za ponad 10 milionów dolarów – ogłosił dom aukcyjny... zobacz więcej

Piłkarz będzie kolejnym znanym sportowcem, który otrzymał rolę w filmach o Asterixie.

W części „Asterix na olimpiadzie”, który miał premierę w 2008 r., wystąpili m.in. piłkarz Zinedine Zidane, kierowca F-1 Michael Schumacher i koszykarz Tony Parker – przypomniał „Aftonbladet”.

Ibrahimovic, który w październiku skończy 41 lat, zapowiedział, że zakończy karierę dopiero wtedy, kiedy pojawi się ktoś lepszy od niego, więc zamierza jeszcze przez kilka lat uprawiać futbol na najwyższym poziomie.

W reprezentacji Szwecji rozegrał 121 meczów i strzelił 62 bramki. Jak powiedział niedawno selekcjoner Janne Andersson, miejsce w drużynie ma pewne „tak długo, jak będzie tego chciał”.