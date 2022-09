Tomasz Lis wydał oświadczenie. „Jest mi z tego powodu przykro”

„W ramach zawartej ugody oświadczam, że publikując w serwisie społecznościowym wpis z dołączoną do niego grafiką w postaci okładki tygodnika »Newsweek« odnoszącej się do osoby pana redaktora Bogdana Rymanowskiego moim celem nigdy nie było podważenie jego rzetelności zawodowej i reputacji jako dziennikarza” – napisał na Twitterze Tomasz Lis. „Jak to nie było? I gdzie słowo »przepraszam«?” – pytają internauci.

Chodzi o wpisy publikowane przez Tomasza Lisa 5 i 6 grudnia 2021 r. Dziennikarz Telewizji Polsat został nazwany „siewcą głupoty” kwestionującym słuszność szczepień przeciwko COVID-19.





Zobacz także: Co działo się w „Newsweeku”? Kolejny dziennikarz opisuje szczegóły

„Jeśli Pan Redaktor Rymanowski poczuł się tymi słowami dotknięty, to jest mi z tego powodu przykro” – napisał Tomasz Lis w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.





„Przyjmuję ten gest drugiej strony jako wyraz dobrej woli. Sprawę uważam za zamkniętą” – odpowiedział na Facebooku Bogdan Rymanowski.





Zobacz także: Lis nie wyleciał za mobbing? „Powody są znacznie gorsze”

Internauci podkreślają jednak, że we wpisie Tomasza Lisa zabrakło słowa „przepraszam”.