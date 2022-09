Dziennikarz Interii zwolniony rok przed wejściem w okres ochronny przed emeryturą

Dziennikarz sportowy Dariusz Wołowski został zwolniony z portalu Interia – podaje serwis press.pl, według którego Wołowski za rok wszedłby w okres ochronny przed emeryturą.

Najsztub wyleciał z TOK FM, Maślaka zostawili Należące do Agory radio TOK FM zakończyło współpracę z Piotrem Najsztubem. Były już pracownik stacji twierdzi, że to represje za jego słowa o... zobacz więcej

Dariusz Wołowski karierę dziennikarską rozpoczął w 1990 roku. Pracował w dziale sportowym „Gazety Wyborczej”. W Interii pracował w latach 2009-2014 i od 2021 roku.

Był korespondentem na piłkarskich mistrzostwach świata (1994, 2002, 2006, 2014), Euro (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2020), igrzyskach olimpijskich letnich (1996) oraz zimowych (1994, 2018).

Jak poinformował serwis press.pl, dziennikarz został zwolniony z Interii rok przed wejściem w okres ochronny przed emeryturą.

– Kiedy po raz drugi przychodziłem do Interii, sądziłem, że będzie to inaczej wyglądało. Po licznych zmianach przestało się liczyć pisanie problemowych tekstów. Liczy się klikalność. Do tego w czerwcu przyszłego roku wchodzę w wiek ochronny. Wtedy już nie można byłoby mnie zwolnić. Z punktu widzenia pracodawcy rozumiem, że teraz był najlepszy moment na taką decyzję – powiedział Wołowski, cytowany przez press.pl.