Dlaczego Bruksela i opozycja w Polsce nie lubią Meloni? To nagranie tłumaczy wszystko

Giorgia Meloni ma zostać pierwszą kobietą premierem na czele najbardziej prawicowego rządu od II wojny światowej, jako liderka konserwatywnego sojuszu, który triumfował w niedzielnych wyborach. Zmianą rządu we Włoszech „zaniepokojona” jest Bruksela i opozycja w Polsce. Dlaczego?

We Włoszech odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne, ogłoszone po upadku technicznego rządu Mario Draghiego w lipcu.

Jak wskazują cząstkowe wyniki, wygrał je blok złożony z partii Fratelli d'Italia pod wodzą Giorgii Meloni (ok. 24-25 proc. głosów), Forza Italia Silvio Berlusconiego i Ligi Matteo Salviniego (po ok. 8-9 proc. głosów). 15-16 proc. głosów zdobył centrowo-populistyczny Ruch 5 Gwiazd Giuseppe Contego, a ok 21-22 proc. – blok centrolewicowy, w którym prym wiedzie Partia Demokratyczna pod wodzą Enrico Letty.

Wyniki nie spodobały się polskiej opozycji. „Wybory we Włoszech wygrywa prawicowa koalicja z postfaszystowską kandydatką na premiera Meloni, prorosyjskimi Salvinim i skompromitowanym Berlusconim” – komentowała posłanka Platformy Obywatelskiej Agnieszka Pomaska.

O przyszłość tego kraju obawia się również szefowa Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen, która podczas debaty na uniwersytecie Princeton została zapytana o wybory parlamentarne we Włoszech, m.in. w kontekście tego, że – jak zauważono – wśród kandydatów są politycy „bliscy” Władimira Putina.

„Zobaczymy wynik głosowania we Włoszech. Były też wybory w Szwecji. Jeśli sprawy pójdą w trudnym kierunku, mamy narzędzia, jak w przypadku Polski i Węgier” – odpowiedziała szefowa KE.

Dlaczego Bruksela i opozycja w Polsce reaguje w taki sposób na zwycięstwo Giorgii Meloni? Według internautów tłumaczyć może to wystąpienie Meloni sprzed trzech lat, kiedy to przemawiała we włoskiej Weronie podczas Światowego Kongresu Rodzin, promującego konserwatywne i chrześcijańskie wartości rodzinne.

Meloni o atakach na tożsamość narodową i religijną





– Dlaczego rodzina jest dla nich wrogiem? Dlaczego rodzina jest tak przerażająca? Na te pytania jest jedna odpowiedź: ponieważ rodzina nas definiuje. Bo to nasza tożsamość. Ponieważ wszystko, co nas określa, jest teraz wrogiem dla tych, którzy chcieliby, abyśmy nie mieli już żadnej tożsamości i byli po prostu doskonałymi konsumentami niewolnikami. I tak atakują tożsamość narodową, tożsamość religijną, tożsamość płciową, tożsamość rodzinną – mówiła w 2019 r. Meloni.

Twierdziła wtedy, że przeciwnicy wartości rodzinnych chcą, by ludzie byli „konsumentami doskonałymi”.

– Nie mogę zdefiniować siebie jako Włoszki, chrześcijanki, kobiety, matki. Nie. Muszę być obywatelem X, płcią X, rodzicem nr 1, rodzicem nr 2. Muszę być numerem. Bo kiedy będę tylko numerem, kiedy nie będę miała już tożsamości ani korzeni, wtedy będę idealnym niewolnikiem na łasce spekulantów finansowych. Doskonałym konsumentem – wskazywała.





Według Meloni to jest powód, „dla którego wzbudzamy tyle strachu”. – Dlatego to wydarzenie budzi tyle strachu. Bo nie chcemy być liczbami. Będziemy bronić wartości istoty ludzkiej. Każdej pojedynczej istoty ludzkiej – zapewniała.

Dalej argumentowała: „Każdy z nas ma unikalny kod genetyczny, który jest nie do powtórzenia. I czy nam się to podoba, czy nie, to jest święte. Będziemy tego bronić. Będziemy bronić Boga, kraju i rodziny. Tych rzeczy, które tak bardzo obrzydzają tamtych ludzi”.

– Zrobimy to w obronie naszej wolności, bo nigdy nie będziemy niewolnikami i prostymi konsumentami na łasce spekulantów finansowych. To jest nasza misja. Dlatego właśnie jestem tu dzisiaj. Ten czas już nadszedł. Jesteśmy gotowi – mówiła do zgromadzonego tłumu.