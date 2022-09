Uciekał policjantom kradzionym autem i miał narkotyki [WIDEO]

Do aresztu trafił 36-latek, którego po pościgu zatrzymali policjanci z Zielonej Góry. Okazało się, że jechał kradzionym autem, miał narkotyki i był pod ich wpływem – poinformowała Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

– Mężczyźnie przedstawiono zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków, kradzieży pojazdu, niezatrzymania się do kontroli drogowej, a także kradzieży z włamaniem do innego pojazdu a terenie Wschowy (Lubuskie). Grozi mu nawet do 10 lat więzienia – powiedziała policjantka.

Dodała, że na wniosek prokuratora sąd podjął decyzję o aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące.

W minionym tygodniu policjanci z zielonogórskiej komendy otrzymali informację, że po drodze krajowej nr 27 porusza się samochód terenowy, którego kierowca miał wyraźne problemy z utrzymaniem odpowiedniego toru jazdy. Na miejsce natychmiast został wysłany patrol.





Na wysokości Świdnicy funkcjonariusze namierzyli wskazany przez świadków pojazd. Mundurowi dali kierującemu sygnał do zatrzymania, jednak ten nie zareagował i jechał dalej.

Torba z amfetaminą





Po kilku kilometrach, na wysokości miejscowości Piaski auto się zatrzymało. Policjanci wybiegli z radiowozu i obezwładnili kierującego, założyli mu kajdanki i przeszukali samochód.





W aucie była torba, w której znajdowały się woreczki z amfetaminą. Narkotyki zatrzymany 36-latek miał także przy sobie.

Po sprawdzeniu w bazach danych wyszło na jaw, że samochód ma założone tablice rejestracyjne od innego pojazdu i jest kradziony. Wstępne badanie wykazało, że 36-latek kierował będąc pod działaniem amfetaminy.





Zatrzymanemu pobrano krew do dalszych badań w celu ustalenia stężenia narkotyków w organizmie.