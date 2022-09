Sikorski: Rosja nie jest wrogiem. Putin to nie Stalin [WIDEO]

Europoseł PO Radosław Sikorski, który dziś próbuje kreować się na przeciwnika Kremla, jeszcze w 2020 roku mówił, że „Rosja nie jest naszym wrogiem”. Krytykował polityków PiS, że w przeciwieństwie do niego i Donalda Tuska, nie spotykają się z rosyjskimi politykami. Przypominamy jego słowa.

Minister spraw zagranicznych w rządzie PO-PSL i obecny europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski w styczniu 2020 roku mówił w stacji TVN o polityce geopolitycznej.





Jak zwykle krytykował Zjednoczoną Prawicę – tym razem za brak dialogu z Kremlem.





– Rosja nie jest naszym wrogiem, a Putin to nie Stalin – jeśli morduje to detalicznie, a nie hurtowo – tłumaczył rosyjskiego dyktatora.





– Inne kraje, które mają tak fundamentalne różnice interesów z Rosją jak my, czyli Stany Zjednoczone, Francja czy Finlandia, z Rosją rozmawiają. A my od czterech lat nie mieliśmy ani jednego spotkania prezydenta czy premiera. To nie jest dobrze. Finlandia na przykład zbroi się, a jednocześnie rozmawia i w Helsinkach dochodzi do spotkań. To by była lepsza droga niż ta, którą obraliśmy, takiego dyżurnego rusofoba – przekonywał Radosław Sikorski.





Polityk Platformy Obywatelskiej mówił też o Nord Stream 2.





