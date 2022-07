Zełeński z Bartłomiejem I o zbrodniach Rosjan. „Zniszczyli blisko 200 cerkwi”

W Dniu Ukraińskiej Państwowości oraz Dniu Chrztu Rusi Kijowskiej-Ukrainy rozmawiałem z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I i poinformowałem go, że rosyjskie wojska zniszczyły w naszym kraju blisko 200 cerkwi – napisał w czwartek na Twitterze ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

„Podziękowałem (patriarsze) za modlitwy za Ukrainę oraz życzenia (naszego) zwycięstwa i pokoju. Przekazałem prawdę o strasznych zbrodniach najeźdźców” – dodała ukraińska głowa państwa.



Wcześniej w czwartek Zełenski podkreślił w przemówieniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że choć historia państwa ukraińskiego liczy tysiąc lat, to dopiero w tym roku kraj po raz pierwszy oficjalnie świętuje dzień swej państwowości. Został on ustanowiony dekretem prezydenta z 24 sierpnia ubiegłego roku. Jest obchodzony 28 lipca, czyli w Dniu Chrztu Rusi Kijowskiej-Ukrainy.





W grudniu 2018 roku powstała Cerkiew Prawosławna Ukrainy, utworzona w wyniku połączenia Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego i Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej, z których żadna nie była uznawana za kanoniczną. W styczniu 2019 roku patriarcha Bartłomiej I podpisał tomos (akt kanoniczny), nadający nowej strukturze wyznaniowej status autokefalii, czyli niezależności wobec innych wspólnot religijnych.

