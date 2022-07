Czy komisarz Iustitii osądzi działacza Platformy Obywatelskiej?

Opinia publiczna dowiedziała się wczoraj, że dwoje sędziów gorzowskiego sądu złożyło oświadczenie głoszące, że nie będą orzekać w sprawie dyrektora WORD ze względu na znajomość z jedną ze stron. Dziś okazuje się, że w trzecim losowaniu wyznaczono sędzię Aleksandrę Zygmund-Bogacz, która jest działaczką i komisarzem gorzowskiego oddziału Iustitii.

Sędzia Zygmund-Bogacz została powołana we wrześniu 2010 roku przez ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jak informuje „Gazeta Polska Codziennie”, sędzia jest sygnatariuszką głośnego aepelu sędziów wzywających do „pełnego wykonania lipcowych orzeczeń TSUE”.



Dziennikarze „GPC” dotarli do informacji, z których wynika, że w sierpniu 2018 roku odbyły się warsztaty „Siła jest kobietą”. W warsztatach uczestniczyła marszałek Elżbieta Polak, promując akcję Iustitii, a jedną z prowadzących warsztaty była sędzia Zygmund-Bogacz.

Na razie nie wiadomo, czy sędzia będzie orzekać w sprawie z prywatnego aktu oskarżenia złożonego przez dyrektora WORD Jarosława Śliwińskiego przeciwko Magdalenie Szypiórkowskiej.



„GPC” zachęca jednak do zwrócenia uwagi na jedno z wcześniejszych orzeczeń Zygmund-Bogacz. „W marcu ub.r. za postawienie przed gorzowskim szpitalem furgonetki z hasłami przeciwko aborcji ukarała działacza pro-life 4 tys. zł grzywny oraz nakazała wpłacić taką samą kwotę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” – pisze dziennik.