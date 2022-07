Co dalej ze stopami procentowymi? Ważne wieści dla kredytobiorców

Część ekspertów przewiduje, że Rada Polityki Pieniężnej we wrześniu nie podwyższy stóp procentowych. „Rynek oczekuje końca podwyżek” – podkreśla Polski Instytut Ekonomiczny. Koniec wzrostu dostrzegają też na horyzoncie analitycy PKO BP, ale ci szacują z kolei, że cykl zatrzyma się na poziomie 7 proc., a nie 6,5 proc.

„Spodziewamy się, że RPP nie podwyższy stóp we wrześniu – oznacza to, że NBP zakończy cykl na stopie 6,5 proc. Będzie to efekt słabnącej koniunktury gospodarczej” – czytamy w raporcie tygodniowym Polskiego Instytutu Ekonomicznego.



GUS wskazuje, że wzrost sprzedaży detalicznej osłabł w czerwcu do zaledwie 3,2 proc. Z kolei badania NBP wskazują na coraz słabsze wyniki przedsiębiorstw.



PIE szacuje, że spowolnienie gospodarcze oznacza niższy wzrost PKB oraz spadek inflacji.



„Dla kredytobiorców oznacza to koniec wzrostu rat kredytów hipotecznych. Raty kredytów są w Polsce wyliczane na podstawie WIBOR 3M lub 6M, podobnie jest w innych krajach regionu. Brak podwyżki stóp we wrześniu oznacza niewielki spadek stóp WIBOR 3M i 6M. Jeżeli natomiast RPP zdecyduje się na małe podwyżki stóp, raty kredytów pozostaną podobne i nie wzrosną znacząco” – zaznaczono.

PIE prognozuje, że inflacja będzie przekraczać 10 proc. przynajmniej do maja przyszłego roku