Protesty w Bagdadzie. Setki Irakijczyków wdarły się do parlamentu

Setki protestujących wdarły się do siedziby parlamentu w stolicy Iraku, Bagdadzie. To zwolennicy najbardziej wpływowego polityka w kraju, duchownego Muktady as-Sadra. Protestującym nie podoba się, że nowym premierem kraju ma być jego rywal.

Setki protestujących najpierw wdarły się do pilnie strzeżonej dzielnicy rządowej w Bagdadzie, nazywanej zieloną strefą, a potem weszły do budynku parlamentu. Irakijczycy wchodzili do gabinetów deputowanych, śpiewali i kładli się na podłodze. Siły bezpieczeństwa użyły armatek wodnych. Zwolennicy Muktady as-Sadra – najbardziej wpływowego polityka i duchownego w kraju – po pewnym czasie opuścili budynek. Informacje zebrał korespondent Polskiego Radia.



Politycy w Iraku od 9 miesięcy nie są w stanie utworzyć rządu. Przeprowadzone w październiku ubiegłego roku wybory wygrało ugrupowanie Muktady as-Sadra. Sadr nie ma jednak większości w parlamencie, a jednocześnie odmawia współpracy z rywalami. Inne partie wysunęły w ostatnim czasie kandydaturę Mohammeda al-Sudanie na premiera kraju. Muktada as-Sadr nie chce tego zaakceptować, bo twierdzi że Sudani ma zbyt bliskie związki z sąsiednim Iranem.





źródło: IAR

Irak od kilku lat znajduje się w kryzysie politycznym i gospodarczym. Politycy nie chcą ze sobą współpracować, a kraj pogrąża się w biedzie, mimoTrzy lata temu doszło do potężnych antyrządowych demonstracji, w trakcie których zginęło około tysiąca osób.