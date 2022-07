Rusza infolinia w sprawie wakacji kredytowych

Od dziś za pośrednictwem specjalnej infolinii lub maila można zgłaszać problemy i nieprawidłowości dotyczące realizacji przez banki wniosków o wakacje kredytowe – poinformował Rzecznik Finansowy. Będzie też można skorzystać z porady eksperta.

„Od 28 lipca Klienci zgłaszający do Rzecznika Finansowego problemy i nieprawidłowości wynikające z realizacji przez banki wniosków o wakacje kredytowe, będą mieli możliwość skorzystania z dedykowanego numeru telefonu oraz adresu e-mail” – poinformowało biuro prasowe Rzecznika Finansowego. Numer infolinii to 22 333 73 35.



Od 28 lipca do 4 sierpnia w godzinach od 9 do 14 dyżur mają pełnić eksperci z zakresu problematyki wakacji kredytowych. Będzie można zwrócić się do nich z pytaniem lub zgłosić problem.

Po 4 sierpnia infolinia będzie natomiast działać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 12.



Zainteresowani poradą będą mogli uzyskać wsparcie od eksperta również drogą mailową, pisząc na adres wakacjekredytowe@rf.gov.pl



Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wprowadzająca wakacje kredytowe, wchodzi w życie w piątek 29 lipca.



Chodzi o możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego w złotych łącznie na 8 miesięcy w tym i przyszłym roku. Mogą to być dwie raty w okresie 1 sierpnia - 30 września br.; 2 raty w okresie 1 października - 31 grudnia br. oraz 4 raty w 2023 roku - po jednej racie w każdym z kwartałów.



Zgodnie z ustawą, od piątku będzie można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu w formie papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Rzecznik Finansowy radzi, jak skutecznie złożyć wniosek o wakacje kredytowe, aby raty zostały zawieszone na cały wnioskowany okres. Okazuje się, że kluczowa jest data doręczenia wniosku do banku.

Więcej https://t.co/LLBJ9rvg61 pic.twitter.com/c5hRoNlxuC — RzecznikFinansowy (@RzecznikFin) July 28, 2022