Co dalej z „czternastkami?”. Stanowisko rządu jest jednoznaczne

Chcę uspokoić i zapewnić państwa, że 14. emerytura, mimo tego, co proponuje poseł PO pan poseł Lenz, będzie wypłacona i rząd nie ma żadnych planów zmian w tym zakresie – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

– Rano usłyszeliśmy, że Platforma Obywatelska proponuje, aby zawiesić wypłatę 14. emerytury – powiedział rzecznik rządu. – Poseł Lenz proponuje, aby zawiesić to świadczenie dla osób, które potrzebują tego wsparcia najbardziej – mówił Müller. Jak dodał, ta propozycja pojawia się „właśnie w tym czasie, kiedy mamy wysoką inflację”.



– To emeryci są grupą, która najbardziej odczuwa kwestie związane z wyższymi cenami, ponieważ ich koszyk produktowy jest złożony w głównej mierze z tych towarów i produktów, które mają niestety stosunkowo wysoką inflację – wyjaśnił rzecznik.



Zapewnił emerytów, że wbrew temu, co proponuje poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Lenz, czternasta emerytura będzie wypłacona, a rząd „nie ma żadnych planów zmian w tym zakresie”.



Piotr Müller przypomniał, że kwota świadczenia wynosi 1217 złotych netto.



Rzecznik rządu zaznaczył również, że „te świadczenia, które rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął w swoich ostatnich latach funkcjonowania, są podtrzymane, a tam gdzie trzeba rozwinięte, tak jak chociażby Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli dodatkowe świadczenie dla osób, które posiadają małe dzieci, czy Wyprawka Szkolna”.

Poseł Lenz o emerytach „nakręcających inflację”

źródło: PAP, TVP Info

– Zastanówmy się, czy okresowo nie ograniczyć wypływ pieniądza na rynek – mówił Tomasz Lenz w TVP Info. – Czyli może jednak zawiesić czternastkę, piętnastkę – dodał.