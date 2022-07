Sztuka oporu. „Aneksja terytorium zaczyna się od aneksji ludzkich umysłów i serc”

Artystyczny opór wobec rosyjskiej inwazji jest jednym z najważniejszych, ponieważ aneksja terytorium zaczyna się od aneksji ludzkich umysłów i serc – podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w liście odczytanym podczas konferencji inaugurującej tournée Ukrainian Freedom Orchestra.

Zespół Ukrainian Freedom Orchestra powstał z inicjatywy Metropolitan Opera w Nowym Jorku i Teatru Wielkiego Opery Narodowej, w geście solidarności z ofiarami wojny na Ukrainie. Tworzy go ponad 70 instrumentalistów z Ukrainy, którzy na co dzień są związani między innymi z Kijowską Operą Narodową, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Ukrainy i Orkiestrą Filharmonii Lwowskiej.



Podczas konferencji prasowej w Warszawie, inaugurującej tournée ukraińskich artystów, list Wołodymyra Zełenskiego odczytał ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.



„Nasz kraj z pewnością zwycięży, ponieważ obok bohaterskiej ukraińskiej armii do walki z agresorem stanęło całe ukraińskie społeczeństwo” – zapewnił prezydent Ukrainy. „Każdy i każda z nas przybliża dzień zwycięstwa na swoim własnym odcinku frontu - wojskowym, dyplomatycznym, humanitarnym, informacyjnym i oczywiście, kulturalnym” – podkreślił.





Muzyka bronią przeciwko agresorowi

W ocenie Zełenskiego „artystyczny opór wobec rosyjskiej inwazji jest jednym z najważniejszych, ponieważ aneksja terytorium zaczyna się aneksji ludzkich umysłów i serc”.„Muzyka może być potężną bronią przeciwko najeźdźcom,” – podkreślił Zełenski. Zaznaczył także, że „koncerty są dedykowane tym, którzy walcząc z wrogiem, oddali życie za Ukrainę oraz niewinnym ofiarom tej potwornej wojny”.Prezydent Ukrainy w liście podziękował Petrowi Gelbwi, dyrektorowi Metropolitan Opera w Nowym Jorku oraz Waldemarowi Dąbrowskiemu, dyrektorowi Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, a także muzykom, którzy biorą udział w tym przedsięwzięciu.„Sztuka ukraińska to sztuka stawiania odważnego oporu wrogowi i zwycięstwa” – podsumował Zełenski.Międzynarodowa trasa potrwa 25 dni, muzycy zagrają między innymi w Londynie, Berlinie, Amsterdamie, Hamburgu, Dublinie, Nowym Jorku i Waszyngtonie. Pierwszy z koncertów odbędzie się dziś w Warszawie.