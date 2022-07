„Traktowali nas jak bank”. CEO spółki od whisky tłumaczy żądania Broniarza i ZNP

Doradzamy, pośredniczymy, pomagamy w butelkowaniu, ale to klient jest właścicielem beczek i może beczki lub butelki sprzedać. ZNP wychodziło z założenia, że jesteśmy jak fundusz inwestycyjny, jak bank, i prosiło o zwrot pieniędzy. Ale my przecież nimi nie dysponujemy – mówi w rozmowie z portalem tvp.info, założyciel i prezes Stilnovisti, spółki specjalizującej się w kupowaniu whisky w beczkach. Sprawa dotyczy blisko 250 tys. zł, które Związek Nauczycielstwa Polskiego, jak twierdzi, stracił na współpracy z firmą. ZNP jednak niechętnie komentuje sprawę.

Temat pojawił się za sprawą publikacji Wirtualnej Polski, która w dokumentach dotyczących sprawozdań finansowych ZNP za 2017 r. dopatrzyła się inwestycji 248,5 tys. zł w produkty firmy Stilnovisti.



Stilnovisti to firma oferująca inwestycje w beczki whisky. W pewnym momencie kierowany przez Sławomira Broniarza Związek Nauczycielstwa Polskiego zerwał umowę, a w sprawozdaniach za 2021 r. znajduje się wzmianka o redukcji wartości inwestycji do zera, oznaczona jako strata.





Nauczycielska organizacja i ćwierć miliona na drogie alkohole

„Spotykaliśmy się z Broniarzem, proponowaliśmy wsparcie”

ZNP twierdzi też, że w sprawie jego kontrahenta prowadzone było postępowanie prokuratorskie, w którym Związek ma status pokrzywdzonego. Spółka Stilnovisti w opublikowanym w środę oświadczeniu dziwi się jednak zarzutom ze strony nauczycielskiej organizacji. Podkreśla, że przeciwko niej nie jest prowadzone żadne postępowanie prokuratorskie, a wartość inwestycji ZNP to teraz ponad 450 tys. zł.Związek jednak nie odbiera towaru mimo wypowiedzianej umowy, a spółka ponosi koszty za jego przechowywanie.Zwróciliśmy się do ZNP z prośbą o komentarz w tej sprawie.. Pytania wysłaliśmy także do rzecznika Związku; gdy otrzymamy odpowiedź, dołączymy ją do tego artykułu.Chętniej zamieszanie komentuje CEO Stilnovisti Krzysztof Maruszewski. Podkreśla, że od początku stawiał na dialog z ZNP, choć nie było wzajemności.

– Spotykaliśmy się z panem Sławomirem Broniarzem, wysyłaliśmy nasze rekomendacje, proponowaliśmy, żeby beczki zabutelkować, sugerowaliśmy nasze wsparcie w butelkowaniu, dzięki czemu ich wartość znacząco wzrośnie. Od początku były jednak problemy ze zrozumieniem tego, co mówiliśmy. Odbijaliśmy się od ściany, mimo dobrej woli – mówi nam prezes i założyciel spółki. Podkreśla, że Związek Nauczycielstwa Polskiego w pewnym momencie postanowił wycofać umowę – do czego ma prawo. W tej sytuacji powinien jednak odebrać ze Szkocji swój towar, czyli beczki z whisky. Zamiast tego organizacja Broniarza zażądała od Stilnovisti zwrotu pieniędzy.





Jak działa inwestycja w whisky?

– Klienci niekiedy straszą policją, mediami, oskarżają, że bierzemy pieniądze i inwestujemy, a nie chcemy ich zwracać. Może to wynikać z niezrozumienia, jak działamy.Zaznacza przy tym, że to klient jest właścicielem beczek, a jego firma jedynie pośredniczy, ewentualnie pomaga w butelkowaniu. W tej sytuacji obowiązek sprzedaży i w ten sposób odzyskania pieniędzy leżał po stronie ZNP.– Związek wychodził z założenia, że jesteśmy jak fundusz inwestycyjny, jak bank, i prosił o zwrot pieniędzy. Ale my przecież nimi nie dysponujemy – podkreśla.

Problemy finansowe? CEO Stilnovisti zaprzecza

Dziś ZNP podnosi argumenty o rzekomym postępowaniu prokuratorskim w sprawie Stilnovisti. Wirtualna Polska opisywała z kolei „problemy finansowe” firmy Maruszewskiego.Nasz rozmówca wyjaśnia, że w 2019 r. rzeczywiście przez jednego z niezadowolonych klientów (sprawa nie ma związku z ZNP – zaznacza) został złożony wniosek o upadłość (takie prawo przysługuje także wierzycielom). Został jednak wycofany przez tę osobę po zawarciu porozumienia ze Stilnovisti.– Nie mamy problemów ani z upadłością, ani z zarządcą. Więc wysnuwanie wniosków, że mamy od tego czasu problemy finansowe, jest niewłaściwe – dodaje CEO Stilnovisti.