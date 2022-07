Minister zdrowia: Przebieg COVID-19 jest teraz lżejszy

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że przebieg Covid-19 u osób zakażonych koronawirusem w ostatnich miesiącach jest łagodny nawet w przypadkach, kiedy trafiają do szpitali. Na konferencji prasowej w Puławach na Lubelszczyźnie stwierdził, że to zasługa m.in. szczepień.

Niedzielski oszacował, że ponad 90 proc. Polaków ma odporność przeciw SARS-CoV-2.



Szef MZ podkreślił na konferencji w Puławach, że „jeśli chodzi o liczbę zachorowań to właściwie przez ostatnie cztery tygodnie (...) z tygodnia na tydzień mieliśmy wzrosty przekraczające skalę 60 proc. Był nawet tydzień, kiedy (...) wzrost zakażeń wynosił 80 proc”.



Jednocześnie, wskazał szef resortu zdrowia, obserwowane jest pozytywne zjawisko. – Hamowanie dynamiki wzrostu z tygodnia na tydzień liczby nowych przypadków. Dzisiaj ta liczba, która wynosi 3,5 tys. nowych przypadków, to tak naprawdę 17-, 18-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego tygodnia – poinformował.



Jak dodał, najbardziej aktualne prognozy mówią, że w drugiej połowie sierpnia będziemy w Polsce mieli około 10 tys. przypadków zakażeń dziennie, jednak może się też zdarzyć, że apogeum zakażeń przypadnie na pierwszą połowę sierpnia; wtedy dzienna liczba zachorowań byłaby mniejsza, ok. 7-8 tys.

Niedzielski podał też najnowsze dane dotyczące szczepień.



– W tym tygodniu mamy bardzo duży skok liczby szczepień, blisko 100 tys. To jest naprawdę bardzo duży przeskok – powiedział szef MZ. Poinformował również, że na czwartą dawkę zapisało się ponad 320 tys. osób.



– Zainteresowanie szczepieniami bardzo wzrosło. Do tej pory mieliśmy średnio tygodniowo ok. 20 tys., a nawet mniej, szczepień. Mowa tu o szczepieniach wszystkimi dawkami, czyli też o osobach, które dopiero zaczynają wchodzić w schemat – przekazał.



– Rekomendujemy stosowanie tego schematu dla osób powyżej 60. roku życia i osób z upośledzoną odpornością, aby zapisywać się na szczepienia – dodał.