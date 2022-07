Jego słowa o Banderze wywołały burzę. Ukraiński ambasador: To był błąd

Wkrótce kończy się misja Andrija Melnyka w Niemczech. Ukraiński ambasador został odwołany na początku lipca przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za wzbudzenie potężnych kontrowersji po tym, jak wyraził uznanie dla ukraińskiego nacjonalisty Stepana Bandery. Teraz w wywiadzie dla niemieckich mediów Melnyk przyznaje, że jego wypowiedzi były błędem. I tłumaczy przyczyny dymisji.

Wojna na Ukrainie



W ostatnim czasie Melnyk był krytykowany za wypowiedzi o ukraińskim nacjonaliście Stepanie Banderze. Ze słów ambasadora wynikało, że uważa go za bohatera.



W rocznicę rzezi wołyńskiej w mediach społecznościowych łagodził jednak napięcia, pisząc o polskim cierpieniu i apelując, byśmy „nikomu nie pozwolili na wbijanie klina między naród polski i ukraiński”.



Teraz, na kilka tygodni przed powrotem do Ukrainy, Melnyk w wywiadzie dla „Die Zeit” tłumaczy, że jego odwołanie przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego było z jednej strony „sprawą rutynową”, z drugiej strony ma jednak związek z „rodzajem dyplomacji”, którą uprawiał.



Wycofuje się przy tym z określenia kanclerza Olafa Scholza mianem „obrażalskiego”.



Komentuje także burzę, jaką wywołał w relacjach z Polską i przyznał, że żałuje swoich uwag na temat Stepana Bandery, ponieważ nie docenił „emocjonalnego znaczenia tego nad wyraz wrażliwego tematu, zwłaszcza dla polskich przyjaciół”.



– To było błędne zachowanie. Nie chciałem nikogo skrzywdzić – podkreślił dyplomata.



