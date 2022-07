Czaszka krokodyla w przesyłce z Chin. Paczkę przejęli funkcjonariusze KAS

Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili próbę przemytu z Chin czaszki krokodyla z gatunku zagrożonego wymarciem – poinformowała rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Warszawie starszy rewident Justyna Pasieczyńska.

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno–Skarbowego pracujący w oddziale Celnym I Pocztowym w Warszawie skontrolowali przesyłkę pocztową z Chin. – W przesyłce znaleźli czaszkę krokodyla – przekazała Pasieczyńska.



– Zgodnie z deklaracją paczka miała zawierać model czaszki o wartości 1 dolara. Odbiorcą był mieszkaniec województwa mazowieckiego. Eksperci ustalili, że spreparowana czaszka należy do przedstawiciela gatunku chronionego konwencją waszyngtońską o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami zagrożonymi wyginięciem (zwaną też CITES od ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) – tłumaczyła.



Wskazała, że jej autentyczność potwierdził również koordynator ds. CITES. – Jeśli chcemy przewieźć okazy roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, musimy mieć odpowiednie zezwolenia CITES – zaznaczyła.



– Przewożenie okazów CITES przez granicę bez stosownych dokumentów to przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do nawet pięciu lat – dodała rzeczniczka IAS w Warszawie.