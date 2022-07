Czeska Szwajcaria wciąż płonie. Wznowiono akcję gaśniczą

Siedem śmigłowców, w tym policyjny z Polski, wznowiło gaszenie pożaru Parku Narodowego Czeska Szwajcaria. Nad ranem gaszenie ognia z powietrza uniemożliwiała mgła. To piąty dzień walki z największym pożarem lasu w historii Republiki Czeskiej.

