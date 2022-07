Polscy strażacy pomagają gasić pożar w Czechach

Polscy strażacy opanowali pożar w przydzielonym im przez czeskich strażaków sektorze. Informację na ten temat przekazał rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski. Polacy od wtorku pomagają gasić największe w historii Czech pożary lasów.

Rzecznik straż powiedział, że trwa dogaszanie w wyznaczonym sektorze. Polscy strażacy dokonywali wczoraj zrzutów wody na płonący las. W sumie dokonano 134 takich zrzutów. Jeden zrzut, to około 3 tys. litrów wody.



Cały pożar w parku narodowym Czeska Szwajcaria jednak nie jest opanowany. Karol Kierzkowski powiedział, że ogień nadal się rozprzestrzenia.



Ogień objął już ponad tysiąc hektarów powierzchni. Konieczna była ewakuacja kilku wiosek.



Dotychczas ogień zniszczył osiem domów. W tej chwili strażacy walczą, by ochronić zagrożone miejscowości.



Strażacy podkreślają, że walka z ogniem jest bardzo trudna ze względu na ukształtowanie terenu. Do wielu niedostępnych miejsc mogą dotrzeć jedynie śmigłowce i samoloty gaśnicze.



Polscy strażacy dostarczyli śmigłowiec z podwieszanym zbiornikiem na wodę wraz z załogą. W gaszeniu ognia pomagają także dwa samoloty gaśnicze ze Słowacji i dwa z Włoch.