L4 pod lupą ZUS. Jeden z cwaniaków ukrył się w trumnie [WIDEO]

20,5 mln – tyle zwolnień lekarskich łącznie wystawili lekarze w zeszłym roku w całym kraju. Najczęstszymi przyczynami urlopu zdrowotnego są ciąża, urazy oraz infekcje wirusowe. Trwają kontrole inspektorów ZUS-u, bo nadal pojawiają się przypadki osób, które nadużywają czasu przeznaczonego na powrót do zdrowia w niewłaściwy sposób – informuje TVP3 Bydgoszcz.

Młodzi odporni na przestępców w sieci? Niekoniecznie Ponad 19 proc. osób między 18 a 24 rokiem życia opublikowało w sieci zdjęcia swoich dokumentów, a 28 proc. Polaków z tej grupy wiekowej udostępniło... zobacz więcej

ZUS monitoruje system, bo osób symulujących nie ubywa. Na Kujawach i Pomorzu tylko do lipca tego roku sprawdzono 1237 zwolnień lekarskich – to o 56 więcej kontroli niż w całym ubiegłym roku.



Kreatywność poszczególnych osób, które przebywają na zwolnieniu, nie zna granic. – Osoba dawała nauki tańca, prowadziła zajęcia fitness no i też twierdziła, że to poprawia jej kondycję fizyczną i emocjonalną. Takim najbardziej osobliwym przypadkiem było chyba to, jak realizowana była kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego u właściciela zakładu pogrzebowego, który w swoim miejscu pracy schował się w trumnie no i zdradził go po prostu kaszel – mówi Sebastian Szczurek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.



To dowód na to, że nie opłaca się oszukiwać. Teleporady, choć pomogły zmniejszyć ryzyko infekcji COVID-19, bywały pokusą do dodatkowego urlopu dla zgłaszających się pacjentów. Koronawirus przyczynił się także do zwolnień związanych nie tylko ze złym fizycznym stanem zdrowia.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP3 Bydgoszcz

– Rosnącą w częstość przyczyną zwolnień lekarskich jest też dyskomfort czy też zaburzenia stanu psychicznego – wskazuje lek. med. Waldemar Gadziński, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej, NZOZ z przychodni „Łomżyńska” w Bydgoszczy.A to kwestie wrażliwe i niełatwe do zweryfikowania, podkreślają psycholodzy. Ale już łatwe do sprawdzenia są zdjęcia w sieci, którymi chętnie dzielą się ci, którzy zamiast na zdrowieniu, spędzają czas na plażowaniu.– Brak myślenia perspektywicznego, czyli wyobrażenie na ile mój post, komunikat, który wysyłam, będzie atrakcyjny, ciekawy na ten moment. Bez takiego spojrzenia na to co będzie jutro – wyjaśnia dr Joanna Rajang, psycholog, pracownik WSB w Bydgoszczy.W ramach kontroli w 2021 r. ZUS odmówił wypłaty zasiłku chorobowego w niemal 200 przypadkach. W tym roku podjęto już 165 takich decyzji.