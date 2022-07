Imigranci znów szturmują granicę. Litwa chce jak najszybciej zbudować zaporę

Litewska straż graniczna alarmuje o rosnącej presji ze stron migrantów próbujących przedostać się z terenu Białorusi. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik wskazuje, że dla Wilna kluczowe jest teraz zbudowanie zapory. Wskazuje przy tym, że także na granicy z Polską pojawiają się i będą pojawiać próby nielegalnego przekroczenia granicy.

W środę litewska SG informowała, że choć rośnie liczba osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę litewsko-białoruską, ale jeszcze więcej jest osób, które chcą wyjechać z Litwy przez Polskę na Zachód. W ciągu doby udaremniono 59 prób przekroczenia granicy Litwy i Białorusi, a łącznie w lipcu było ich w sumie 600.



Zastępca szefa litewskiej straży granicznej Rimantas Petrauskas wskazywał, że osoby, które nielegalnie wyjechały z Litwy, są zatrzymywane przez polskich funkcjonariuszy i w ciągu 48 godzin odsyłane z powrotem na Litwę, do ośrodków dla cudzoziemców. Zezwolenie na swobodne przemieszczanie się nie jest im cofane.





Imigranci z... rosyjskimi wizami

Wg litewskiej Straży Granicznej sytuacja na granicy z Białorusią znów staje się napięta, rośnie liczba migrantów, próbujących przedostać się na Litwę. Budowa fizycznej bariery na granicy litewsko-bialoruskiej jest "nadzwyczajnie ważna" i ma zostać w pełni ukończona do września. — Maciej Wąsik 🇵🇱 (@WasikMaciej) July 28, 2022

W dn.27.07 na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾56 cudzoziemców m. in.ob.Togo, Senegalu, Nigerii i Syrii.

Cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli granicę przez rzeki: Wołkuszanka, Świsłocz i Leśna Prawa oraz w ich rozlewiskach.

Cudzoziemcy mieli rosyjskie wizy. pic.twitter.com/zkhZAGNDq6 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 28, 2022

