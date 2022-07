Niemieckie media: Niemcy trwonią zaufanie Polaków

„Partnerstwo Niemiec z Polską szwankuje nie tylko z powodu nieudanej wymiany czołgów. Jesienią może dojść do dalszej eskalacji konfliktów” – ostrzega „Die Zeit”.

Jak pisze Olivia Kortas w internetowym wydaniu tygodnika „Die Zeit”, polscy politycy krytykują Niemców od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przede wszystkim niemiecką politykę energetyczną.





„Na niemieckich obietnicach nie można polegać”

„Ostatnio ton krytycznych wypowiedzi stał się mniej zaczepny, a bardziej bezradny, zdziwiony i rozczarowany. Umacnia się przekonanie, że na niemieckich obietnicach nie można polegać” – podkreśla Kortas.Jej zdaniem szczególnym obciążeniem są błędy popełnione przez niemiecki rząd przy wymianie czołgów, tzw. Ringtausch.– zaznacza dziennikarka.

„Polska chciała szybko przekazać ciężką broń Ukrainie, Niemcy nie chciały dostarczać broni bezpośrednio Ukrainie. Tak więc Polska przekazała Ukrainie czołgi sowieckiej produkcji T-72, a w zamian miała dostać niemieckie Leopardy” – dodała Kortas w artykule na łamach „Die Zeit”.





„Strona polska była zwodzona”

źródło: dw.com

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak chciał omówić szczegóły wymiany z niemiecką szefową resortu Christine Lambrecht, ta jednak odesłała go do zespołu ekspertów. „Następnie strona polska była zwodzona przez niemieckich partnerów” – napisała Kortas.Jak zaznacza publicystka,. Zdaniem Olivii Kortas Niemcy mają jeszcze trochę czasu, aby odzyskać przynajmniej część swojej wiarygodności w Polsce.„Berlin ma jeszcze czas, być może do jesieni, a może do zimy, aby jaśniej wytłumaczyć swoją politykę i szybciej działać.– ostrzega Kortas.