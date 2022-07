Policjant z wyjątkową intuicją? Na urlopie zatrzymał trzech poszukiwanych mężczyzn

Dzielnicowy z mieleckiej komendy może mówić o wyjątkowej policyjnej intuicji. Funkcjonariusz w tym miesiącu zatrzymał trzech poszukiwanych mężczyzn.

„Pięć dni aresztu w zamian za 200 zł mandatu za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – taka kara spotkała 42-letniego mieszkańca Mielca, który był poszukiwany do odbycia zastępczej kary aresztu za popełnione wykroczenie” – poinformowali funkcjonariusze w komunikacie.



Jak dodali, poszukiwanego mężczyznę rozpoznał dzielnicowy, który podczas urlopu spacerował ulicą Połaniecką. „42-latek długo ukrywał się przed organami ścigania i nie reagował na sądowe wezwania do zapłaty nałożonej grzywny” – podkreślili.



Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do jednostki Policji w Mielcu. Był to już trzeci poszukiwany rozpoznany i zatrzymany przez tego samego policjanta, w tym miesiącu.

Jak przypomnieli funkcjonariusze, w połowie lipca w trakcie pełnionej służby dzielnicowi zwrócili uwagę na kierującego pojazdem marki Kia, który jechał przed policyjnym radiowozem i nie zastosował się do znaku STOP.



„Funkcjonariusze zatrzymali kierującego do kontroli. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 54-latek jest osobą poszukiwaną” – zrelacjonowali policjanci.



Również w pierwszą lipcową niedzielę – która dla mieleckiego policjanta była dniem wolnym od służby – funkcjonariusz rozpoznał poszukiwanego mężczyznę. „40–latek przez dłuższy czas ukrywał się przed organami ścigania. Dzielnicowy widząc poszukiwanego od razu powiadomił dyżurnego mieleckiej komendy” – przekazano w komunikacie.