W czwartek 28 lipca złoty umacnia się względem dolara, ale traci wobec innych głównych walut. Ile kosztuje dolar, euro czy frank szwajcarski?

Ceny energii szybują nie tylko w Polsce Rachunki za prąd i gaz dramatycznie rosną w niemal całej Unii Europejskiej. Polska jest wciąż poniżej średniej, jednak wkrótce może się to zmienić... zobacz więcej

Jeszcze w środę wieczorem złoty osłabiał się wobec euro o 0,68 proc. – do 4,79 zł, a wobec dolara o 0,87 proc. – do 4,75 zł. Z kolei frank szwajcarski zdrożał o 0,59 proc. – do 4,91 zł.





Kursy walut 28.07.2022

źródło: portal tvp.info, PAP

W czwartek o godz. 8.15 polska waluta:• umacnia się o 0,15 proc. wobec dolara amerykańskiego – do 4,68 zł;• osłabia się wobec euro o 0,04 proc. – do 4,78 zł.• złoty traci także wobec franka szwajcarskiego o 0,04 proc. – ten kosztuje 4,88 zł.