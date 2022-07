Kilkudziesięciu uczniów zaszczepiono przeciw COVID-19 tą samą strzykawką

Przedstawiciel indyjskiej służby zdrowia zaszczepił 30 uczniów przeciw COVID-19 przy pomocy jednej strzykawki w szkole w stanie Madhja Pradeś w środkowych Indiach – podała w czwartek BBC. O sprawie stało się głośno po interwencji rodziców dzieci i władz. Mężczyzna przekazał mediom, że dysponował jedną strzykawką i tylko wykonywał polecenia władz.

Rodzice, którzy towarzyszyli szczepionym dzieciom, zauważyli problem i zgłosili go dyrekcji szkoły. Wszczęto też dochodzenie przeciwko urzędnikowi odpowiedzialnemu za dostarczenie wyposażenia potrzebnego do przeprowadzenia akcji szczepień. Opozycja zażądała dymisji stanowego ministra zdrowia w związku z incydentem.



„Strzykawki jednorazowe są często używane w Indiach, co pomaga uniknąć zakażenia wirusami wywołującymi śmiertelne choroby, takimi jak HIV. W przeszłości w kraju dochodziło jednak wielokrotnie do sytuacji, w których jedna strzykawka była używana ponownie w szpitalach z powodu braków w wyposażeniu” – przekazuje BBC.



Indie są drugim po Chinach krajem, który przekroczył granicę 2 mld podanych szczepionek przeciw COVID-19. W lipcu rząd ogłosił 75–dniowy bezpłatny program podawania dawek przypominających dla wszystkich dorosłych z okazji 75. rocznicy niepodległości Indii.



Według danych indyjskiego ministerstwa zdrowia 98 proc. dorosłych w kraju otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19, a 90 proc. zostało w pełni zaszczepionych.