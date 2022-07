Nowe dane SG: Ile osób przekroczyło granicę z Ukrainą od początku wojny

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 5,081 mln osób – przekazała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy wjechało 22,5 tys. osób.

W środę z Polski na Ukrainę odprawiono 24 tys. osób, a od początku wojny to już ponad 3,171 mln osób.

źródło: portal tvp.info, PAP

Czwartek jest 155. dniem wojny Rosji z Ukrainą.