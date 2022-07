Zespół Iron Maiden pozostawił Szwedom na pamiątkę... pociąg

Przed samym koncertem legendy heavy metalu, który odbył się 22 lipca w Göteborgu, przewoźnik kolejowy MTRX uruchomił na trasie Sztokholm-Göteborg specjalny „pociąg eventowy”, udekorowany symbolami, nawiązującymi do bogatej ikonografii zespołu. Skład ten, nazwany „Pociągiem 666”, miał jeździć tylko w dniu koncertu. Jednak ku uciesze fanów zespołu i turystów ciągle można się nim przejechać.

Według szwedzkiego kanału na YouTube: Trainspotting in Sweden emblematy Iron Maiden nadal zdobią skład oznaczony jako: MTRX X74 74004 kursujący na wspomnianej trasie. Widać to na udostępnionym klipie.



Czym sobie Szwecja zasłużyła na taki prezent? W wywiadzie dla szwedzkiej telewizji publicznej Sveriges Television AB (SVT) Darren Edwards, menedżer produktu w Warner Music stwierdził, że członkowie Iron Maiden „kochają ten kraj i wiedzą, że fani są tutaj naprawdę wyjątkowi”. Dlatego wytwórnia płytowa chciała zorganizować dla nich coś wyjątkowego.



Zespół Iron Maiden wystąpił także w Polsce, na PGE Narodowym 24 lipca. Polscy fani mogli tego dnia liczyć na życzliwość policji, która wieczorem wyłączyła dla nich z ruchu kołowego most Poniatowskiego.