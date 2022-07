CBŚP zlikwidowało w okolicach Siedlec fabrykę podrabianych papierosów

Nielegalną fabrykę papierosów działającą w okolicach Siedlcach zlikwidowali funkcjonariusze CBŚP. Manufaktura była wyposażona w cztery linie do produkcji wyrobów tytoniowych i jedną do ich pakowania. Policjanci przejęli także 6 kg amfetaminy w proszku i 2 litry płynnej.

Na trop przestępczej fabryki natrafili funkcjonariusze radomskiego zarządu CBŚP. Ustalili, że działa ona w okolicach Siedlec.



Wyprodukowane w niej papierosy dystrybuowano przede wszystkim na Mazowszu. Były to podrobione wyroby największych koncernów tytoniowych.



Policjanci wspierani przez funkcjonariuszy KAS odnaleźli fabrykę na terenie jednej z posesji w powiecie łosickim. Wyposażono ją w cztery linie do produkcji papierosów i jedną do ich pakowania.



Wartość tych urządzeń oszacowano na kilkaset tysięcy złotych. Na miejscu zabezpieczono także pewną ilość gotowych wyrobów oraz tytoń i poligrafię.

Podczas przeszukania znaleziono 6 kg amfetaminy w proszku oraz 2 litry płynnej. Hurtowa wartość narkotyków to ponad 50 tys. zł.

B Na terenie posesji znajdowały się także elementy linii produkcyjnej narkotyków syntetycznych.



Podczas akcji zatrzymano trzy osoby w wieku od 35 do 42 lat. W Prokuraturze Rejonowej w Siedlcach przedstawiono im zarzuty dotyczące obrotu narkotykami i popełniania przestępstw karno-skarbowych. Cała trójka została aresztowana. Amfetamina była rozprowadzana na Mazowszu (fot. CBŚP)