Blinken zapowiada rozmowę z Ławrowem. USA oddadzą Buta za pojmanych Amerykanów?

W najbliższych dniach będę rozmawiał z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem po raz pierwszy od początku inwazji Rosji na Ukrainę – powiedział w środę sekretarz stanu USA Antony Blinken. Dodał, że wśród tematów będzie m.in. uwolnienie przetrzymywanych przez Rosję obywateli USA oraz porozumienie w sprawie eksportu ukraińskiego zboża.

Blinken stwierdził podczas konferencji prasowej, że USA przedstawiły Rosji konkretną i „znaczącą” propozycję, by umożliwić uwolnienie koszykarki Brittney Griner oraz więzionego od 2018 roku byłego żołnierza piechoty morskiej Paula Whelana i zamierza omówić tę propozycję podczas rozmowy z Ławrowem.



Nie chciał zdradzić, czy propozycja zakłada deportację do Rosji skazanego w USA handlarza bronią Wiktora Buta, o którego zwolnienie od dawna ubiegała się Moskwa. Wcześniej USA zwolniły z więzienia rosyjskiego pilota oskarżanego o przemyt narkotyków Konstantina Jaroszenkę, zaś Rosja uwolniła innego byłego marine, Trevora Reeda.





Blinken dodał, że rozmowa telefoniczna, o którą wystąpiły władze USA, będzie dotyczyć też zawartego porozumienia w sprawie odblokowania eksportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne, by zapewnić, że nie jest to porozumienie tylko na papierze.

Szef dyplomacji USA zasugerował jednocześnie, że nie widzi obecnie szans na porozumienie pokojowe między Rosją i Ukrainą i zastrzegł, że USA nadal kierują się zasadą „nic o Ukrainie bez Ukrainy”.



– Stany Zjednoczone są gotowe wesprzeć jakiekolwiek możliwe do realizacji i znaczące działania dyplomatyczne. Niestety, Moskwa nie dała dotąd żadnych sygnałów, że jest gotowa do zaangażowania się w nie znacząco i konstruktywnie – powiedział Blinken. Wskazał m.in. na przygotowywanie przez Rosję gruntu pod aneksję okupowanych ukraińskich terytoriów czy stwierdzenie, że celem Kremla "jest zmiana reżimu na Ukrainie".



Blinken oznajmił też, że mimo rozpoczętego szóstego miesiąca inwazji Rosja nadal nie osiągnęła żadnego z najważniejszych celów i poniosła strategiczną porażkę, zaś zachodnie sankcje „głęboko ją osłabiły”.



– Ukraina pozostanie suwerenna i niepodległa (...) Ukraińcy zrobią wszystko, by to zapewnić – powiedział Blinken. Zadeklarował też, że USA będą kontynuować pomoc Ukrainie, w tym dostawy broni.