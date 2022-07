Media: Cena gazu w Belgii wzrosła o 285 proc. od ataku Rosji na Ukrainę

Belgijskie media poinformowały, że dziś cena wyniosła prawie 228 euro za megawatogodzinę. Wczoraj nieznacznie przekroczyła 200 euro.

Przed atakiem Rosji na Ukrainę cena gazu oscylowała w granicach 80 euro za megawatogodzinę. Jej wzrost ma związek z celowymi działania Gazpromu, który ostatniej zimy obniżał dostawy do Europy windując ceny surowca.



Obecne dostawy przez Nord Stream 1 to zaledwie 20 procent całkowitej przepustowości. To odwet Moskwy za unijne sankcje i wspieranie Ukrainy. Unia Europejska, wkrótce po napaści Rosji na Ukrainę, przeorientowała zupełnie politykę energetyczną.

