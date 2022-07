Brad Pitt kupił willę w miasteczku, którego burmistrzem był Clint Eastwood

W latach 80. o miasteczku Carmel-by-the-Sea, leżącym na południe od San Francisco, było głośno, bo jego burmistrzem został Clint Eastwood. Teraz uwagę przyciąga z powodu Brada Pitta, który, jak nieoficjalnie dowiedział się „Wall Street Journal”, kupił tam za 40 mln dolarów położony na klifie stuletni dom, z którego roztacza się widok na Pacyfik.

Dom znany jako D.L. James House nosi nazwę na cześć swojego pierwszego właściciela, którym był biznesmen i dramaturg D.L. James. Ukończony został w 1918 r. Dzięki temu, że wykonany jest z miejscowego piaskowca i granitu, budynek wygląda tak, jakby wyrastał z klifu, na którym jest położony. Architektura willi powstała z inspiracji średniowiecznym zamkiem Tintagel w Kornwalii, gdzie miał urodzić się król Artur, a także budynkami rejonu Morza Śródziemnego. Ostatnim właścicielem domu był finansista z Chicago, Joe Ritchie, który zmarł na początku tego roku.



Według ustaleń „Wall Street Journal”, Brad Pitt miał kupić willę za 40 mln dolarów (189 mln zł). Prawdopodobnie jest to najdrożej sprzedana nieruchomość w historii Carmel-by-the-Sea.

