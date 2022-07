Ojciec z synem za kratami. Złamali ofierze szczękę i wybili zęby

Trzy miesiące spędzą w areszcie 45-letni mężczyzna i jego 19-letni syn, którzy w Złotowie pobili partnera byłej żony starszego z napastników. Ofiara straciła zęby i ma złamaną szczękę. Ojciec i syn zostali zatrzymani po pościgu, kiedy uciekali z miasta.

O zdarzeniu poinformował w środę mł.asp. Damian Pachuc z KPP w Złotowie. Jak wskazał, w ub. weekend policjanci ze Złotowa zostali wezwani do pobicia mężczyzny. – Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali kobietę z dwójką małoletnich dzieci oraz zakrwawionego 44-letniego mężczyznę. Policjanci wezwali zespół ratownictwa medycznego oraz ustalili przebieg zdarzenia – podkreślił Pachuc.



Z relacji kobiety wynikało, że przyjechał do niej były mąż z ich pełnoletnim synem, którzy na klatce schodowej, wspólnie zaczęli bić i kopać partnera kobiety. – Gdy ten przewrócił się, zaczęli kopać go po głowie. Skutkiem tego były liczne złamania szczęki oraz wybite zęby. Mężczyźni po pobiciu ofiary, wybiegli z bloku, wsiedli do auta i uciekli w stronę miejscowości Piła. Niespełna kilkanaście minut później, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie zatrzymali uciekinierów, kilkanaście kilometrów za Złotowem – wyjaśnił Pachuc.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Zatrzymani 45- i 19-latek zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty pobicia, uszkodzenia ciała oraz kierowania gróźb karalnych. Sąd, na wniosek policji i prokuratora,. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 5 lat więzienia.