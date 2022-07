„Odpowiedź typowa dla biurokracji UE”. Europosłanka pyta KE o pomoc dla uchodźców

Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Izabela Kloc wysłała do Komisji Europejskiej pytanie dot. różnic w kwotach przeznaczanych na pomoc uchodźcom. „Otrzymałam odpowiedź typową dla unijnej biurokracji, która do perfekcji opanowała zasadę: co powiedzieć, aby nie skłamać i nie powiedzieć prawdy” – napisała polityk.

❗️Zadałam Komisji Europejskiej proste pytanie. Dlaczego Bruksela przeznacza więcej pieniędzy na imigrantów ekonomicznych z Afryki niż na uchodźców wojennych z Ukrainy? Otrzymałam odpowiedź typową dla unijnej biurokracji.

Izabela Kloc porównując kwoty 144,6 mln euro przekazanych Polsce z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (w Polsce pozostała około połowa z 3,7 mln uchodźców z Ukrainy) z 49,6 mln euro przekazanymi Hiszpanii w związku z przybyciem do tego kraju nielegalnie 20 tys. imigrantów, skierowała do KE pytania:



„Czy Komisja Europejska planuje przeznaczenie dodatkowych, odpowiednich do zaistniałej sytuacji środków finansowych dla wsparcia kobiet i dzieci oraz innych uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce?”



„Czym spowodowana jest różnica w skali pomocy finansowej dla Hiszpanii, która w 2020 roku otrzymała od Komisji Europejskiej fundusze przeznaczone na pomoc uchodźcom w wysokości blisko 2 500 euro w przeliczeniu na osobę i dla Polski, której przekazano fundusze w wysokości ok. 100 euro na osobę, czyli 25-krotnie mniej?”

Odpowiedź Komisji Europejskiej

W odpowiedzi udzielonej posłance możemy przeczytać między innymi, że „Komisja wypłaciła również 3,5 mld euro płatności zaliczkowych w ramach REACT-EU – w tym 562 mln euro dla Polski – aby wesprzeć wysiłki państw członkowskich związane z udzielaniem wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych osobom uciekającym przed rosyjską inwazją”.Co w rzeczywistości to oznacza? Komentował to dla portalu tvp.info w marcu minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda: „Działania KE polegają na razie na reklasyfikacji dotychczasowych instrumentów. Polska wykorzystała środki z perspektywy 2014-20 i rozdysponowała dostępne środki w ramach REACT EU. Potrzeba świeżych środków”.