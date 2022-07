„Erdogan marzy o Imperium Osmańskim”. Były szef Mosadu dla greckiego portalu

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan czuje się słaby politycznie, jednak jego marzeniem od dawna jest powrót Imperium Osmańskiego – skomentował w opublikowanym w środę wywiadzie dla greckiego portalu Ekathimerini były szef izraelskich służb specjalnych Danny Yatom. Yatom wyraził jednocześnie przekonanie, że nie dojdzie do światowej eskalacji trwającego w Europie konfliktu.

„Trudno jest czytać w myślach Erdogana, ale myślę, że jego marzeniem, odkąd był młodym studentem czy politykiem, jest powrót Imperium Osmańskiego” – stwierdził powiedział Yatom, dodając, że według prezydenta Turcji Zachód nie docenia roli jego kraju jako jednej z wielkich sił świata.



Były szef Mosadu zwrócił uwagę na spory Turcji, jakie kraj prowadził w ostatnich latach „niemal z każdym”: z Egipcjanami, Syryjczykami, separatystami z Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), Irańczykami czy Izraelczykami. „Myślę, że Erdogan czuje się słaby. Myślę, że martwi się, że nie zostanie znów wybrany na prezydenta (w 2023 r.) i chce zmienić zasady, aby zyskać więcej siły politycznej” – powiedział Yatom.

#wieszwiecej Polub nas

Turcja oficjalnie zmienia nazwę na Türkiye Turcja poinformowała ONZ, że teraz chce być nazywana Türkiye we wszystkich językach na polecenie swojego prezydenta, poinformowała ONZ w czwartek. zobacz więcej

Zdaniem byłego szefa Mossadu „Turcja próbuje zacieśnić więzi z Izraelem i Iranem, pomimo przeszłych i obecnych napięć”. Ma to służyć „ożywieniu Imperium Osmańskiego”.



Odpowiadając na pytanie o obecną sytuację geopolityczną w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Yatom wyjaśnił, że w jego opinii prezydent Rosji Władimir Putin „może nie zatrzymać się, nawet jeśli zdobędzie całą Ukrainę, bo jego główną ideą jest powrót do Imperium Rosyjskiego”, a „jego wszystkie dawne granice (...) znajdują się po środku Europy”. Dodał, że obecna sytuacja „jest nawet bardziej niebezpieczna niż zimna wojna”. Yatom wyraził jednocześnie przekonanie, że nie dojdzie do światowej eskalacji trwającego w Europie konfliktu, mimo że część ekspertów, głównie amerykańskich, uważa, że jesteśmy już świadkami trzeciej wojny światowej.