Czy Biden znów wystartuje? 75 proc. Demokratów tego nie chce

Trzy czwarte wyborców Partii Demokratycznej chce, by w wyborach prezydenckich w USA w 2024 roku ich partię reprezentował inny kandydat niż obecny szef państwa Joe Biden - wynika z sondażu opublikowanego w środę przez CNN. Sondaż pokazał też, że większość wyborców Partii Republikańskiej nie chce, by o prezydenturę ponownie starał się Donald Trump.

Jak podaje CNN, liczba sympatyków Demokratów, którzy chcą innego kandydata niż Biden, wzrosła o 24 punkty procentowe od ostatniego takiego badania w lutym.



Przeprowadzony dla telewizji sondaż potwierdza pogłębiający się od miesięcy negatywny trend w notowaniach obecnego prezydenta. Według średniej sondaży opracowanej przez portal FiveThirtyEight, pracę Bidena pozytywnie ocenia 38,4 proc. ankietowanych, zaś negatywnie - 56,4 proc. To gorszy wynik od poparcia, które w analogicznym okresie miał jego poprzednik Trump.

Niepopularność Bidena przekłada się na słabe notowania Demokratów przed listopadowymi wyborami do Kongresu, po których prawdopodobnie stracą oni większość w Izbie Reprezentantów. Pytany w środę lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer stwierdził, że poprze Bidena, jeśli ten będzie ubiegał się o reelekcję, ale nie odpowiedział na pytanie, czy chce, by prezydent ponownie kandydował.



Jak pokazuje badanie CNN, większość wyborców Republikanów - 55 proc., chce, by partia nominowała kogoś innego, a nie Trumpa na wybory w 2024 roku. Mimo to były prezydent wielokrotnie w ostatnim czasie sugerował, że zamierza startować w wyborach.