Spotkanie Kaczyńskiego z szefem CDU. Tematem pomoc Ukrainie, ale też reparacje

Dwie godziny trwało spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z przedstawicielami niemieckiej CDU, z jej przewodniczącym Friedrichem Merzem – poinformował rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.

– Poruszono wiele tematów dotyczących relacji polsko-niemieckich i relacji w ramach Unii Europejskiej, rozmowy dotyczyły też wojny na Ukrainie, udzielanego Ukrainie wsparcia i polityki Niemiec w tej sprawie. Podczas spotkania z przedstawicielami niemieckiej CDU i jej przewodniczącym Friedrichem Merzem, mocno została podniesiona sprawa niemieckich reparacji wojennych i konieczności uregulowania tych kwestii – powiedział Radosław Fogiel

źródło: IAR

W spotkaniu, poza liderami partii, wzięli udział deputowani do Bundestagu: Patricia Lips, Paul Ziemiak i Knut Abraham oraz sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski i polski ambasador w Niemczech Andrzej Przyłębski.Friedrich Merz negatywnie ocenia postawę kanclerza Niemiec Olafa Scholza w sprawie wojny na Ukrainie. W rozmowie z gazetą Funke Mediengruppe zarzucił szefowi niemieckiego rządu poważne zaniedbania w sprawie dostaw broni. W jego ocenie działania Scholza obniżyły zaufanie do rządu federalnego, zarówno w kraju, jak i wśród partnerów z Europy Środkowo-Wschodniej. Polska podobnie jak inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej wysłała na Ukrainę stare czołgi bojowe produkcji radzieckiej. Niemcy obiecali zastąpić je nowocześniejszym sprzętem. Zamienniki do tej pory nie zostały przekazane do Polski.