Morawiecki o Ukrainie: Polska i Hiszpania piszą historię kontynentu [WIDEO]

Polska i Hiszpania piszą najnowszą historię kontynentu; robimy wszystko, by Ukraina utrzymała swoją suwerenność, integralność terytorialną i swoją niepodległość – powiedział premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych.

Media: Hiszpania chce dostarczyć Ukrainie czołgi Leopard 2 Hiszpańska armia planuje dostarczyć ukraińskim siłom zbrojnym walczącym z rosyjską inwazją ciężki sprzęt bojowy, w tym czołgi Leopard 2 A4 –... zobacz więcej

W Warszawie, pod przewodnictwem premierów Mateusza Morawieckiego i Pedro Sancheza, odbyły się w środę polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe. Po zakończeniu obrad podpisano memorandum o porozumieniu w dziedzinie obronności pomiędzy resortami obrony Polski i Hiszpanii, a także wspólną deklarację minister transportu, mobilności i agendy miejskiej Królestwa Hiszpanii oraz pełnomocnika rządu RP ds. CPK.



Na wspólnej konferencji prasowej szef polskiego rządu relacjonował, że podczas międzyrządowych konsultacji omówiono sprawy – jak ocenił Morawiecki – o fundamentalnym znaczeniu: kwestie związane z bezpieczeństwem, energetyką, inflacją. – Doskonale wiemy, że znajdujemy się na geopolitycznym zakręcie – mówił premier.



Zwracał uwagę, że inflacja dotyka zarówno Polskę, jak i Hiszpanię, a jej źródłem są wysokie ceny surowców i mają na nią wpływ działania wojenne.





Zobacz także: Hiszpania wysyła gaz do Europy przy maksymalnej przepustowości

– Omawialiśmy to, jak Europa za pół roku, za rok, za dwa lata ma funkcjonować, jak ma wyglądać. Mamy globalne aspiracje jako UE i spinamy klamrą – Polska i Hiszpania – te aspiracje – mówił Morawiecki.

Przekazał, że wśród tematów rozmów znalazła się także wojna na Ukrainie i jej wpływ na bieżącą sytuację w Europie. – Rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest, aby Ukraina utrzymała swoją suwerenność, integralność terytorialną i swoją niepodległość. Polska robi wszystko, aby tak było, ale Madryt – mimo że 3 tys. kilometrów od Ukrainy oddalony – stanął na wysokości zadania. Ramię w ramię walczyliśmy o te europejskie wartości, o wolność, o prawo do życia, o demokrację, o niepodległość, o suwerenność – wskazywał premier.



– Nasze kraje piszą najnowszą historię kontynentu – oświadczył Morawiecki, podkreślając wagę bieżących konsultacji między polskim i hiszpańskim rządem. – Życzyłbym sobie takiego zrozumienia w ramach całej UE, jakie widzę po stronie Hiszpanii dla wszystkich spraw, które się wiążą z tą wojną – dodał.





Kiedy możemy być suwerenni gazowo?

Premier Morawiecki oświadczył w środę, że na koniec tego roku możemy być w pełni i autentycznie suwerenni gazowo. – Polska doskonale rozumiejąc wyzwania, jakie się wiążą z polityką Rosji rozpoczęła budowę gazociągu bałtyckiego z Norwegii, budowę kilku interkonektorów oraz poszerzenia zdolności do przyjmowania gazu w naszym gazoporcie w Świnoujściu – wskazał szef polskiego rządu na konferencji prasowej z premierem Sanchezem w Warszawie.

– Już w tej chwili Rosja nie jest w stanie nas szantażować jak chociażby szantażuje Niemcy – dodał, zaznaczając, że „mieliśmy rację, którą nam przyznają zachodni partnerzy”. – Radzimy naszym zachodnim partnerom, aby robić wszystko, by się uniezależniać od partnera, który wykorzystuje gaz jako broń w wojnie nie tylko przeciw Ukrainie, ale przeciwko całej Europie – stwierdził Morawiecki.



Odnosząc się do wtorkowego porozumienia państw UE ws. zmniejszenia zapotrzebowania na gaz, szef rządu podkreślił, że „pierwotne propozycje KE zmieniliśmy w ten sposób, żeby odzwierciedlić różną sytuację państw członkowskich”. Jak dodał, w ocenie polskiego rządu wypracowana koncepcja jest „dobrą, sprawiedliwą i uczciwą propozycją”.

#wieszwiecej Polub nas

Wtorkowe porozumienie przewiduje, że państwa członkowskie UE zobowiązują się do zmniejszenia zapotrzebowania na gaz o 15 proc., a rozporządzenie Rady przewiduje również możliwość uruchomienia „stanu ostrzegawczego” dotyczącego bezpieczeństwa dostaw; w takim wypadku zmniejszenie zapotrzebowania na gaz stałoby się obowiązkowe, ale z szeregiem wyjątków.

Premier Hiszpanii stwierdził, że „razem jesteśmy w stanie stawić czoła istniejącym zagrożeniom i sprawić, że Europa stanie się bardziej zjednoczona i bardziej solidarna”. – Mówiliśmy o porozumieniu energetycznym dotyczącym redukcji zużycia gazu w Europie. To jest dowód na jedność i solidarność, która musi przewodzić wszystkim naszym politykom w Europie – powiedział Sanchez.



Poinformował, że rząd hiszpański miesiąc temu zatwierdził plan efektywności energetycznej dla całego kraju. – Pracujemy nad planem oszczędności energetycznej, który cieszy się wsparciem sektora prywatnego i wszystkich grup w naszym hiszpańskim parlamencie –powiedział szef hiszpańskiego rządu. – Wkrótce zostanie on ogłoszony do wiadomości opinii publicznej – dodał.





„By Europa nie była zakładnikiem energetycznym Putina”

Zaznaczył, że „Hiszpania jest krajem solidarnym i odpowiedzialnym”. – Zrobimy wszystko, aby Europa nie była zakładnikiem energetycznym Putina – oświadczył Sanchez. Powiedział, że Hiszpanii ma bardzo rozubudowaną i efektywną infrastrukturę dywersyfikacji i ma możliwość stania się hubem służącym dywersyfikacji eksportu gazu do krajów, które są dotknięte restrykcjami ze strony Putina.

– Już rok temu była rozmowa na temat konieczności wzmocnienia reformy rynku energetycznego i nadaniu nowego impulsu energii ze źródeł odnawialnych – dodał Sanchez.



Wyraził również nadzieję na udział hiszpańskich firm w budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. – Jesteśmy przekonany, że jesteśmy w stanie razem stawić czoła istniejącym zagrożeniom i nie dopuścić do osłabienia projektu europejskiego, a wręcz go wzmocnić i sprawić, że Europa stanie się bardziej zjednoczona i bardziej solidarna – powiedział szef hiszpańskiego rządu.



Premier Sánchez stwierdził, że „Polska i Hiszpania mogą wspólnie zrobić bardzo wiele zarówno na szczeblu europejskim, jak i na szczeblu dwustronnym”.





Zobacz także: Premierzy Hiszpanii i Danii w Kijowie

���� ���� Premier @MorawieckiM w #Warszawa: Można być na przeciwległych krańcach kontynentu i znakomicie rozumieć się we wszystkich sprawach, bo taka jest sytuacja między naszymi rządami. Mieliśmy dzisiaj bardzo owocne konsultacje międzyrządowe.#KonsultacjePLES. pic.twitter.com/LshRYFEtVv — Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 27, 2022

El continente europeo ha sabido estar a la altura reaccionando unido a la invasión rusa. Gracias, @MorawieckiM, por la solidaridad que ha mostrado Polonia en la acogida de refugiados; por vuestra resistencia y movilización para que Europa responda a las necesidades de Ucrania. pic.twitter.com/hfT17zPFut — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 27, 2022

Solo podremos combatir la incertidumbre con más unidad, más seguridad y una hoja de ruta que nos haga más fuertes ante la guerra que sufre Europa. En ese camino avanzan España y Polonia, reforzando sus relaciones en una nueva Cumbre bilateral. Juntos somos una fuerza imparable. pic.twitter.com/F62sZclkIS — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 27, 2022

źródło: pap

– Odnowa naszego traktatu o dwustronnej współpracy jest okazja do tego, aby kontynuować zacieśniania więzów przyjaźni i współpracy – dodał.