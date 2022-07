Kijów: Ukraińskie porty nad Morzem Czarnym wznawiają działalność

Zgodnie z postanowieniami porozumienia w sprawie odblokowania eksportu ukraińskiego zboża, zawartego 22 lipca w Stambule, w środę wznowiono funkcjonowanie ukraińskich portów nad Morzem Czarnym - Odessy, Czarnomorska i Piwdennego – oświadczyła na Facebooku marynarka wojenna Ukrainy.

Raport: Wojna na Ukrainie



„Ruch statków będzie realizowany w formie konwojów. Zostanie to jednak poprzedzone żmudną pracą hydrografów” – napisano w oświadczeniu ukraińskich sił morskich.



Zapewnienie bezpiecznego ruchu morskiego do i z ukraińskich portów wymaga specjalnych działań. „Są to głównie przedsięwzięcia, które określą bezpieczne trasy ruchu statków przewożących ukraińskie zboże” – oznajmił szef odeskiego oddziału Państwowej Hydrografii (Ukrainy) Ihor Tymczuk.

Porozumienie w cieniu rakiet

Jak powiadomiła agencja Reutera, również w środę. Nowa instytucja będzie nadzorowała proces kontroli statków z ukraińskim zbożem, przeprowadzanych na wodach terytorialnych Turcji.Akar dodał, że22 lipca przedstawiciele Ukrainy i Rosji podpisali z Turcją i ONZ dwie oddzielne „lustrzane” umowy odblokowujące eksport ukraińskiego zboża przez porty Morza Czarnego. Zawarte w Stambule porozumienie ma zagwarantować bezpieczne korytarze morskie do Odessy, Czarnomorska i Piwdennego. Według ONZ pełne wdrożenie porozumienia zajmie kilka tygodni.Dwie rakiety zestrzeliła ukraińska obrona przeciwlotnicza, a dwa pociski trafiły w obiekty infrastruktury portowej. Kilka osób zostało rannych. Do ponownych ataków na ukraińskie porty doszło we wtorek rano.